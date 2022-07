アイドルグループ・HKT48が23日、福岡市民会館でライブツアー『HKT48 LIVE TOUR 2022~Under the Spotlight~』(6ヶ所計12公演)のファイナル公演を開催した。8月に卒業を控える1期生でチームHキャプテンの松岡菜摘、2期生の神志那結衣の2人にとっては、最後のコンサート出演となった。

ライブ中盤、神志那のセンター曲「Buddy」では、ファンが神志那のメンバーカラーに合わせて会場を一面赤に染めた。松岡、下野由貴、本村碧唯の1期生3人で披露した「Already」では松岡の軌跡映像が流れ、必死に涙をこらえて歌う姿にファンの涙腺もゆるんだ。

アンコールで神志那は「この約10年間、ツアーを通していろんなところに行って、いろんなファンの方と出会って、メンバーやファンの皆さんとスタッフさんといろんなことがあったなと思い出しながら、今日最後のコンサートをやっていました。HKT48でよかったなと思えるコンサートでした!本当にありがとうございました」とファンに感謝を伝えた。

松岡は「改めて、メンバーがステージに立って輝いているのはファンの皆さんがいるからだなってすごく実感したツアーでした。これからもメンバーを、ファンの皆さんの力で照らし続けてくれるとうれしいです」とあいさつ。2人に向けて全員で「今君を想う」を歌うサプライズでメンバーは感極まって涙した。

ライブ中には、10月16日に千葉・幕張メッセイベントホール、11月26日に福岡市民会館、同28日に福岡サンパレスホテル&ホール公演を開催することもサプライズ発表され、最後は笑顔で約3年ぶりのツアーに幕を下ろした。

■『ALLHKT48 LIVE TOUR 2022 ~Under the Spotlight~』最終公演セットリスト

OVERTURE

01. 止まらない観覧車

02. 突然Do love me!

03. 意志

04. 74億分の1の君へ

05. 黄昏のタンデム

06. 夏の前

07. SNS WORLD

08. 空耳ロック

09. あっけない粉雪

10. HAKATA吸血鬼

11. 全然 変わらない

12. アイドルの王者

13. 必然的恋人

14. Buddy

15. Already

16. 2018年の橋

17. Get you!

18. 3-2

19. 君とどこかへ行きたい

20. 充分、しあわせ

21. 向日葵の水彩画

22. 悲しみの浄化装置

23. ビーサンはなぜなくなるのか?

24. 12秒

25. 初恋バタフライ

26. 君のことが好きやけん

27. しぇからしか!

28. ウインクは3回

29. スキ!スキ!スキップ!

30. メロンジュース

31. ぶっ倒れるまで

32. おしゃべりジュークボックス

33. 最高かよ

34. 桜、みんなで食べた

35. 大人列車

【アンコール】

EN1. ロックだよ、人生は…

EN2. 早送りカレンダー

EN3. 今 君を想う

EN4. 突然 Do love me!

EN5. HKT48ファミリー

関連キーワード 音楽