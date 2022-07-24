▽ブレーブス―エンゼルス（２３日・アトランタ）

エンゼルスの大谷は「１番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打１打点、１得点だった。内容は一ゴロ、右前打、右越え本塁打（打点１）、左飛で打率２割５分９厘。チームは２―７で敗れて５連敗。（共同）

