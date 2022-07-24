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大谷、４打数２安打で１打点　ブレーブス戦

2022年7月24日 11時45分 (7月24日 12時06分更新)
　ブレーブス戦の５回、２０号ソロを放ちベンチでタッチを交わすエンゼルス・大谷＝アトランタ（共同）

　ブレーブス戦の５回、２０号ソロを放ちベンチでタッチを交わすエンゼルス・大谷＝アトランタ（共同）

　▽ブレーブス―エンゼルス（２３日・アトランタ）
　エンゼルスの大谷は「１番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打１打点、１得点だった。内容は一ゴロ、右前打、右越え本塁打（打点１）、左飛で打率２割５分９厘。チームは２―７で敗れて５連敗。（共同）

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