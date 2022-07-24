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パイレーツ筒香は１安打１打点　マーリンズ戦

2022年7月24日 12時06分 (7月24日 12時25分更新)
　マーリンズ戦でヒットを放ち、ベースコーチと喜び合うパイレーツ・筒香（右）＝２３日、ピッツバーグ（ＡＰ＝共同）

　マーリンズ戦でヒットを放ち、ベースコーチと喜び合うパイレーツ・筒香（右）＝２３日、ピッツバーグ（ＡＰ＝共同）

　▽パイレーツ―マーリンズ（２３日・ピッツバーグ）
　パイレーツの筒香は「８番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打１打点だった。内容は一ゴロ、一直併殺、中前打（打点１）、二ゴロで打率は１割７分５厘。チームは１―０で勝った。（共同）

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