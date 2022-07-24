▽パイレーツ―マーリンズ（２３日・ピッツバーグ）

パイレーツの筒香は「８番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打１打点だった。内容は一ゴロ、一直併殺、中前打（打点１）、二ゴロで打率は１割７分５厘。チームは１―０で勝った。（共同）

