本文へ移動

『ONE PIECE』企画が渋谷で開幕　25年分のグッズがズラリ！現地写真を大量公開

2022年7月24日 10時00分 (7月24日 11時06分更新)
『ONE PIECE』企画が渋谷で開幕　25年分のグッズがズラリ！現地写真を大量公開

『ONE PIECE』企画が渋谷で開幕　25年分のグッズがズラリ！現地写真を大量公開

　人気漫画『ONE PIECE』25年分のグッズを展示・販売し、全国周回するグッズ展『Meet the “ONE PIECE”』（渋谷キャスト）と、「RAYARD MIYASHITA PARK」の各所で展開される『Meet the “ONE PIECE”出張版 at RAYARD MIYASHITA PARK』が渋谷にて23日よりスタートした。8月21日まで開催される。
【写真30枚】25年分のお宝グッズがズラリ！カラフルなトラックも　賑わう現地の様子
　「RAYARD MIYASHITA PARK」South 2Fの吹き抜け広場に、巨大ガシャが出現。尾田栄一郎氏が単行本1～6060巻の中で描いてきた個性豊かなキャラクターの顔の中から、厳選した1万種を缶バッジ化。また、尾田氏がこれらの顔を生み出す際に使用された3463本の「ペン先」も展示されている。
　巨大ガシャが出現するエリアの目の前、「THE SHIBUYA SOUVENIR STORE」内にポップアップコーナーが出現。25周年記念グッズや、『Meet the “ONE PIECE”』イベントでしか手に入らない限定グッズが購入できる。
（C）尾田栄一郎／集英社 （C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
【動画】圧巻のキャラ生ボイス！『ONE PIECE』声優が名セリフ生披露
【画像】ついに完結へ…ルフィが描かれた『ONE PIECE』最終章突入ビジュアル
【画像】シャンクスの娘もチラリ！ワンピース休載発表の作者直筆イラスト
【画像】くびれがキュッ！りぼん漫画家が描いた爽やかなナミ
【動画】新キャラ＆シャンクスの姿も！解禁された『ONE PIECE』新作映画の特報映像

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

アニメの新着

記事一覧