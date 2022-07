人気漫画『ONE PIECE』25年分のグッズを展示・販売し、全国周回するグッズ展『Meet the “ONE PIECE”』(渋谷キャスト)と、「RAYARD MIYASHITA PARK」の各所で展開される『Meet the “ONE PIECE”出張版 at RAYARD MIYASHITA PARK』が渋谷にて23日よりスタートした。8月21日まで開催される。

「RAYARD MIYASHITA PARK」South 2Fの吹き抜け広場に、巨大ガシャが出現。尾田栄一郎氏が単行本1~6060巻の中で描いてきた個性豊かなキャラクターの顔の中から、厳選した1万種を缶バッジ化。また、尾田氏がこれらの顔を生み出す際に使用された3463本の「ペン先」も展示されている。

巨大ガシャが出現するエリアの目の前、「THE SHIBUYA SOUVENIR STORE」内にポップアップコーナーが出現。25周年記念グッズや、『Meet the “ONE PIECE”』イベントでしか手に入らない限定グッズが購入できる。

(C)尾田栄一郎/集英社 (C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

関連キーワード アニメ