『ONE PIECE』企画が渋谷で開幕 25年分のグッズがズラリ！現地写真を大量公開
2022年7月24日 10時00分 (7月24日 11時06分更新)
人気漫画『ONE PIECE』25年分のグッズを展示・販売し、全国周回するグッズ展『Meet the “ONE PIECE”』（渋谷キャスト）と、「RAYARD MIYASHITA PARK」の各所で展開される『Meet the “ONE PIECE”出張版 at RAYARD MIYASHITA PARK』が渋谷にて23日よりスタートした。8月21日まで開催される。
「RAYARD MIYASHITA PARK」South 2Fの吹き抜け広場に、巨大ガシャが出現。尾田栄一郎氏が単行本1～6060巻の中で描いてきた個性豊かなキャラクターの顔の中から、厳選した1万種を缶バッジ化。また、尾田氏がこれらの顔を生み出す際に使用された3463本の「ペン先」も展示されている。
巨大ガシャが出現するエリアの目の前、「THE SHIBUYA SOUVENIR STORE」内にポップアップコーナーが出現。25周年記念グッズや、『Meet the “ONE PIECE”』イベントでしか手に入らない限定グッズが購入できる。
（C）尾田栄一郎／集英社 （C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
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