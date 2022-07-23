ラグビーの２０２３年ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会出場を懸けたアジア太平洋プレーオフが２３日、オーストラリアのサンシャインコーストで行われ、トンガが香港を４４―２２で下し、本大会出場を決めた。前回優勝の南アフリカなどと同じ１次リーグＢ組に入る。香港は１１月の最終予選に回る。（共同）