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トンガがラグビーＷ杯へ　香港下し、南アと同組に

2022年7月23日 19時26分 (7月23日 19時42分更新)
　ラグビーの２０２３年ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会出場を懸けたアジア太平洋プレーオフが２３日、オーストラリアのサンシャインコーストで行われ、トンガが香港を４４―２２で下し、本大会出場を決めた。前回優勝の南アフリカなどと同じ１次リーグＢ組に入る。香港は１１月の最終予選に回る。（共同）

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