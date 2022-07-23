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ＤｅＮＡは２３日、森敬斗内野手、育成選手の平良拳太郎投手とスタッフ１人が新型コロナウイルスの陽性判定...
7月23日
五輪、遺産残したと小池知事 国立競技場で１周年セレモニー
東京五輪・パラリンピックの「１周年記念セレモニー」が五輪開幕から１年の２３日、開会式の会場となった東...
ラグビー女子、南ア戦を控え練習 南主将「盛り上げる」
ラグビーの１５人制女子日本代表が２３日、岩手・釜石鵜住居復興スタジアムで南アフリカ戦の前日練習を行っ...
国内女子、菊地絵理香が首位守る 大東建託いい部屋ネット第３日
大東建託いい部屋ネット・レディース第３日（２３日・北海道滝のＣＣ＝６５６０ヤード、パー７２）３４歳で...
照ノ富士と逸ノ城、ともに３敗 貴景勝４敗目、Ｖの可能性残る
大相撲名古屋場所１４日目（２３日・ドルフィンズアリーナ）２場所連続８度目の優勝を目指す横綱照ノ富士は...
日６―７ロ（２３日） ロッテが逆転で５連勝
ロッテが５連勝。１―５の四回に茶谷の２点打と荻野の適時打で追い上げ、五回に井上、レアードの連続ソロで...