本文へ移動

なでしこ、台湾に快勝　東アジアＥ―１選手権

2022年7月23日 18時11分 (7月23日 18時28分更新)
　日本―台湾　前半終了間際、ゴールを決める上野（中央）＝カシマスタジアム

　日本―台湾　前半終了間際、ゴールを決める上野（中央）＝カシマスタジアム

  • 　日本―台湾　前半終了間際、ゴールを決める上野（中央）＝カシマスタジアム
  • 　台湾に勝利し、タッチを交わす清家（左）と杉田。右は乗松＝カシマスタジアム
　サッカーの東アジアＥ―１選手権は２３日、茨城・カシマスタジアムで女子の第２戦が行われ、日本代表「なでしこジャパン」は台湾に４―１で快勝し、２連勝の勝ち点６とした。２６日の最終戦で中国と対戦する。
　開始早々に先制を許した日本は千葉（千葉）と上野（広島）のゴールで２―１として折り返し。後半も主導権を握って２点を加えた。
　もう１試合は中国と韓国が対戦。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧