7月23日発売の『SPUR』9月号特別版表紙を飾ったTOMORROW X TOGETHERのYEONJUN

韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(以下、TXT)のYEONJUNが、きょう23日発売のファッション誌『SPUR』9月号特別版(集英社)の表紙に登場した。同誌の表紙をK-POPグループのメンバーが飾るのは初となる。

「WHAT IS A YOUTH?」をテーマに行われたグラビア撮影は、水槽越しに強烈な視線を向ける幻想的なイメージのショットに。YEONJUNはシルバーとゴールドのフリンジが華麗なプルオーバー、ブラックボウタイブラウスと金のボタンが目立つダブルブレストジャケット、チェックパターンのスーツなどを着こなした。

撮影と並行して行われたインタビューでは、初のワールドツアーの感想と期待しているポイント、TXTの音楽、4thミニアルバム『minisode 2: Thursday's Child』のユニット曲「Lonely Boy(4番目の指の上のタトゥー)」ラップメイキング参加ビハインド、今後の目標など多様なテーマを語った。

YEONJUNは「『The Chaos Chapter』と『minisode』シリーズ共に、僕たちが体験する心の傷と痛みについて率直に話している。僕たちの話を率直に書くと、自然に同年代の方々が多く共感する歌になるようだ。以前は心の痛みを隠して一人で抱えていたとすれば、このアルバムを通じて自分を表すことを学んだ」とTXTの共感性の高い音楽について解説した。

TXTは8月31日に3枚目の日本シングル「GOOD BOY GONE BAD」を発売する。これに先立って来日し、8月20・21日には千葉と大阪で行われる野外フェス『サマーソニック2022』に出演し、9月3・4日には大阪・おおきにアリーナ舞洲、同7・8日には千葉・幕張イベントホールで『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN JAPAN』を開催することが決まっている。

