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【日本ハム】不振脱出へ荒療治！23打席無安打の清宮幸太郎を今季初1番で起用

2022年7月23日 14時59分

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清宮幸太郎

清宮幸太郎

◇２３日　日本ハム―ロッテ（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの木田優夫監督代行は、２３打席連続無安打の清宮幸太郎内野手を今季初の１番で起用。不振脱出へ荒療治を施した。続く２番にはこの日１軍へ昇格させた渡辺諒内野手を入れ、木田監督代行は「元々はレギュラーを張っていた選手。普通に野球をやってくれればいい」と語った。
　【ロッテ】
　１番・左・荻野貴
　２番・中・高部
　３番・二・中村
　４番・一・井上
　５番・指・レアード
　６番・右・岡
　７番・遊・エチェバリア
　８番・捕・田村
　９番・三・茶谷
　先発投手・本前
　【日本ハム】
　１番・一・清宮
　２番・二・渡辺
　３番・中・近藤
　４番・右・今川
　５番・指・高浜
　６番・三・佐藤
　７番・左・郡
　８番・捕・清水
　９番・遊・上野
　先発投手・河野
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