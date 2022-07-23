【日本ハム】不振脱出へ荒療治！23打席無安打の清宮幸太郎を今季初1番で起用
2022年7月23日 14時59分
◇２３日 日本ハム―ロッテ（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの木田優夫監督代行は、２３打席連続無安打の清宮幸太郎内野手を今季初の１番で起用。不振脱出へ荒療治を施した。続く２番にはこの日１軍へ昇格させた渡辺諒内野手を入れ、木田監督代行は「元々はレギュラーを張っていた選手。普通に野球をやってくれればいい」と語った。
【ロッテ】
１番・左・荻野貴
２番・中・高部
３番・二・中村
４番・一・井上
５番・指・レアード
６番・右・岡
７番・遊・エチェバリア
８番・捕・田村
９番・三・茶谷
先発投手・本前
１番・左・荻野貴
２番・中・高部
３番・二・中村
４番・一・井上
５番・指・レアード
６番・右・岡
７番・遊・エチェバリア
８番・捕・田村
９番・三・茶谷
先発投手・本前
【日本ハム】
１番・一・清宮
２番・二・渡辺
３番・中・近藤
４番・右・今川
５番・指・高浜
６番・三・佐藤
７番・左・郡
８番・捕・清水
９番・遊・上野
先発投手・河野
１番・一・清宮
２番・二・渡辺
３番・中・近藤
４番・右・今川
５番・指・高浜
６番・三・佐藤
７番・左・郡
８番・捕・清水
９番・遊・上野
先発投手・河野
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