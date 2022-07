ドキュメンタリー『ウクライナから平和を叫ぶ〜 Peace to You All 〜』 (C)All4films, s.r.o, Punkchart films, s.r.o., RTVS Rozhlas a televizia Slovenska

ウクライナで起こっている紛争の本質が見えてくる、今見るべき貴重なドキュメンタリー『ウクライナから平和を叫ぶ〜 Peace to You All 〜』(原題:Mir Vam/英題:Peace to You All)が、東京・渋谷のユーロスペースで8月6日より公開される(以降、全国で順次公開)。

ロシアとヨーロッパに挟まれるその立地から、親ロシア派と親欧米派に分かれて対立してきたウクライナ。そんなウクライナの欧州連合やNATO加盟を警戒し、ロシアのプーチン大統領は圧力をかけてきた。2022年2月24日、ロシアは万単位の兵力をウクライナに投入し、第二次世界大戦以来で最大となる地上侵攻を開始。5ヶ月経とうとする今も戦闘は続いている。

ことの発端は13年9月当時のウクライナ・ヤヌコーヴィチ大統領が欧州連合との連合契約に署名しなかったことにさかのぼる。これを受け、ウクライナでは親欧米派の野党や大統領の汚職を批判する市民による大規模な大衆デモ・ユーロマイダンが勃発。翌14年2月下旬、親ロシア派のヤヌコーヴィチ大統領は国外へ逃亡し、親欧米派の新政権が発足する。

その一方でロシアは、3月よりウクライナ領クリミア半島への軍事介入を開始。クリミア自治共和国は独立を宣言し、「クリミア共和国」樹立を宣言後、自ら望む形でロシアに併合された。さらに、ウクライナ東部のルハーンシク州とドネツク州でも、ロシアを後ろ盾とする分離主義勢力によって、4月にドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立を宣言。両共和国を反政府武装勢力とみなしたウクライナとの紛争状態に陥った。

本作の監督・脚本・撮影を担ったのは、10年より旧ソ連の国々を取材してきたスロバキア人写真家ユライ・ムラヴェツ Jr.。15年4月、ユーロマイダンの中心地だったウクライナ・キーウを出発、分離主義勢力が支配する東部のドネツクに向かう。分離主義勢力が支配する村を取材するムラヴェツに、戦争の悲しみと平和への望みを語る住民たち。戦場に参加した鉱夫と参加しなかった鉱夫、ウクライナ兵にスパイと間違えられ拘束された人、クリフリク村最後の住民となった老婆は「プーチンに助けてほしい」と訴える。

16年2月、ドネツク人民共和国情報省によって入国禁止ジャーナリストとして登録され、入国できなくなったムラヴェツは、ウクライナ支配下の村やウクライナ-ドネツク紛争の最前線マリウポリでウクライナ側の人々の取材を開始する。大佐、手榴弾で手足を失った退役軍人、老女、子ども、ホームレスなど、幅広い人から話を聞いた。ドネツク側とウクライナ側の両方の住民に平等に話を聞くことで見えてくる、「繰り返される戦争の理由」とは? ウクライナで起こっている紛争の本質が見えてくる。

神戸学院大学教授・ウクライナ研究会会長の岡部芳彦氏は、本作について「ドンバス出身のウクライナ軍兵士はなぜ戦争が始まったかと思うかと問われ、『みんな学校で勉強しなかった。歴史を知らないんです。ちゃんと勉強すればこんなことにはならない』と言ってのけた。これはウクライナの人々だけに向けられたメッセージではない。我々の中でも、自国の歴史を正確に理解していると胸を張って言える日本人はどれだけいるだろうか。この作品に出演したさまざまな人々が立場は違えど言いたいことはきっとただ一つ、『ウクライナから平和を叫ぶ』、そうあってほしいと心から願ってやまない」と、コメントを寄せている。

本作は、8月6日ユーロスペースでの公開を皮切りに、8月26日にシネリーブル梅田(大阪)、名演小劇場(名古屋)、アップリンク京都、9月2日に八丁座(広島)、9月3日にキネマ旬報シアター(柏)、9月16日に静岡シネギャラリー、9月下旬予定で上田映劇(長野)での上映が決定している。

