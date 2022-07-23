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フェリックス１６００ｍリレーへ 今季で引退を表明
【ユージン（米オレゴン州）共同】陸上女子短距離のスターで、今季限りでの引退を表明している３６歳のアリ...
7月23日
ロンドン４度目の夏季五輪に意欲 市長が表明、準備進める
ロンドンのカーン市長は２２日、地元メディアに対し、４度目となる夏季五輪招致に向けて準備を進めているこ...
フィギュア宇野、坂本らＮＨＫ杯 連盟、ＧＰ出場選手を発表
【ロンドン共同】国際スケート連盟（ＩＳＵ）は２２日、フィギュアで今季のグランプリ（ＧＰ）シリーズ６戦...
トランス選手の制限推奨 イングランド・ラグビー
イングランド・ラグビー協会は２２日、出生時の性別と自認する性が異なるトランスジェンダー選手の出場資格...
＜ウォッチング立浪監督＞ 「意地を見せよう」 指揮官が選手を鼓舞
練習開始前、投手、野手全員がつくる大きな輪の中心に指揮官が立つ。球宴休み明けの練習で見られたであろう...
十両以上の休場が戦後最多２１人に 大相撲名古屋場所
大相撲名古屋場所（ドルフィンズアリーナ＝愛知県体育館、中日新聞社共催）は十三日目の二十二日、芝田山、...