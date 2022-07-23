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菊池、マイナーで５回無失点　首の張りで負傷者リスト入り

2022年7月23日 10時06分 (7月23日 10時28分更新)
　【ニューヨーク共同】米大リーグ、ブルージェイズで首の張りのため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている菊池雄星投手が２２日、傘下マイナー３Ａバファローでロチェスター戦に先発し、５回２安打無失点、４三振３四球だった。
　７日に１５日間のＩＬ入り後、初めての登板となった。メジャー４年目の今季は１６試合で３勝５敗、防御率５・１２。

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