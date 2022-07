マツケンサンバ2を歌う松平健

俳優の松平健(68)が歌う国民的ヒットソング「マツケンサンバ2」の英語バージョンが22日午後7時に公開、配信リリースされる。松平が21日、公式YouTubeチャンネル「マツケンTube」とツイッターで発表した。

ツイッターでは「上様からまさかのお知らせがあるようです」と告知し、動画をアップ。その中で松平は「『マツケンサンバ2』英語バージョン発表。私も初めての経験でありまして、大変苦労しました」とレコーディングを振り返った。

さらに「できあがりを聴きまして『え?誰が歌ってんのかなぁ?』っていうぐらいビックリしまして」と笑顔でアピール。「良いものができましたので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。これからも皆さんに喜んでいただけるような、楽しんでいただけるようなもの、いろいろと挑戦していきたいと思います」と意気込んでいる。

上様の挑戦にフォロワーからは「明るい話題を有難うございます!」「需要しかないです ありがとうございます」「I can't wait to hear the song!I love you my golden shogun!」などと歓迎するコメントが相次いだ。