◇21日 オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）

監督代行の代行で指揮を執る日本ハムの木田2軍監督はこの日、大幅にオーダーを変えた。発熱症状で登録を抹消された野村佑希内野手に変わる4番には、今川優馬外野手を起用。22打席連続無安打の清宮幸太郎内野手は5試合ぶりにスタメンから外れ、代わりに「5番・一塁」で王柏融内野手を抜てきした。30打席連続無安打の万波中正外野手は「7番・中堅」で6月29日の西武戦（ベルーナドーム）以来のスタメン起用となった。

【日本ハム】

1番・遊・石井

2番・右・木村

3番・指・近藤

4番・左・今川

5番・一・王柏融

6番・二・佐藤

7番・中・万波

8番・三・郡

9番・捕・石川亮

先発投手・ポンセ

【オリックス】

1番・左・西村

2番・三・宗

3番・中・中川圭

4番・指・吉田正

5番・右・杉本

6番・一・マッカーシー

7番・遊・紅林

8番・捕・若月

9番・二・大城

先発投手・竹安