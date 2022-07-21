木田監督代行が大幅にオーダー変更 4番に今川優馬を起用 清宮に代えて「5番・一塁」で王柏融を抜てき【日本ハムスタメン】
2022年7月21日 17時41分
◇21日 オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）
監督代行の代行で指揮を執る日本ハムの木田2軍監督はこの日、大幅にオーダーを変えた。発熱症状で登録を抹消された野村佑希内野手に変わる4番には、今川優馬外野手を起用。22打席連続無安打の清宮幸太郎内野手は5試合ぶりにスタメンから外れ、代わりに「5番・一塁」で王柏融内野手を抜てきした。30打席連続無安打の万波中正外野手は「7番・中堅」で6月29日の西武戦（ベルーナドーム）以来のスタメン起用となった。
【日本ハム】
1番・遊・石井
2番・右・木村
3番・指・近藤
4番・左・今川
5番・一・王柏融
6番・二・佐藤
7番・中・万波
8番・三・郡
9番・捕・石川亮
先発投手・ポンセ
1番・遊・石井
2番・右・木村
3番・指・近藤
4番・左・今川
5番・一・王柏融
6番・二・佐藤
7番・中・万波
8番・三・郡
9番・捕・石川亮
先発投手・ポンセ
【オリックス】
1番・左・西村
2番・三・宗
3番・中・中川圭
4番・指・吉田正
5番・右・杉本
6番・一・マッカーシー
7番・遊・紅林
8番・捕・若月
9番・二・大城
先発投手・竹安
1番・左・西村
2番・三・宗
3番・中・中川圭
4番・指・吉田正
5番・右・杉本
6番・一・マッカーシー
7番・遊・紅林
8番・捕・若月
9番・二・大城
先発投手・竹安
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