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木田監督代行が大幅にオーダー変更 4番に今川優馬を起用 清宮に代えて「5番・一塁」で王柏融を抜てき【日本ハムスタメン】

2022年7月21日 17時41分

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日本ハム・今川優馬

日本ハム・今川優馬

◇21日　オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）
　監督代行の代行で指揮を執る日本ハムの木田2軍監督はこの日、大幅にオーダーを変えた。発熱症状で登録を抹消された野村佑希内野手に変わる4番には、今川優馬外野手を起用。22打席連続無安打の清宮幸太郎内野手は5試合ぶりにスタメンから外れ、代わりに「5番・一塁」で王柏融内野手を抜てきした。30打席連続無安打の万波中正外野手は「7番・中堅」で6月29日の西武戦（ベルーナドーム）以来のスタメン起用となった。
　【日本ハム】
　1番・遊・石井
　2番・右・木村
　3番・指・近藤
　4番・左・今川
　5番・一・王柏融
　6番・二・佐藤
　7番・中・万波
　8番・三・郡
　9番・捕・石川亮
　先発投手・ポンセ
　【オリックス】
　1番・左・西村
　2番・三・宗
　3番・中・中川圭
　4番・指・吉田正
　5番・右・杉本
　6番・一・マッカーシー
　7番・遊・紅林
　8番・捕・若月
　9番・二・大城
　先発投手・竹安
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