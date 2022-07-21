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動物園で地球温暖化学ぶ、大阪市 ホッキョクグマの生態通じ
大阪市天王寺区の天王寺動物園は２１日、ホッキョクグマの生態を通じ、地球温暖化について学ぶセミナーを開...
7月21日
吉田拓郎さんがテレビ「卒業」へ 最後の音楽番組出演
歌手の吉田拓郎さん（７６）が２１日夜、フジテレビ系の音楽バラエティー番組「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ あいし...
中国に日本食テーマパーク建設へ 有名シェフがＰＲ、販促
有名シェフらが中国に日本食テーマパークを建設へ―。日本を代表する和食、西洋料理、中華料理の料理人が参...
熊野本宮大社に「八咫烏」風鈴 コロナ終息とサッカー活躍祈り
和歌山県田辺市の世界文化遺産・熊野本宮大社で２１日、熊野地方の神の使いとされる「八咫烏」の絵入りの短...
旭岳、純白のじゅうたんに チングルマが見頃、北海道
北海道の最高峰、大雪山系旭岳（２２９１メートル）の中腹にある裾合平（約１７００メートル）で高山植物の...
出演者のセクハラ訴えで審理 ＢＰＯ人権委、松山のあいテレビ
放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送人権委員会は２０日までに、あいテレビ（松山市）の深夜バラエティ...