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東京の感染者数３万人超の見通し　コロナ、急拡大続く

2022年7月21日 14時40分 (7月21日 14時55分更新)
　東京スカイツリーと都内

　東京スカイツリーと都内

　東京都の新型コロナウイルス感染者の報告数が２１日、３万人を超え最多となる見通しであることが関係者への取材で分かった。これまでの最多は２月２日の２万１５６２人だった。
　都内の新規感染者数は、今月１２日以降１万人を超える日が続いている。２０日は２万４０１人で、病床使用率は４３・５％だった。

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