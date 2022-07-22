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作曲家・ピアニスト加古隆さん　「映像の世紀」を語る

2022年7月22日 18時00分 (7月22日 18時00分更新)

　１９９５年に放送を開始したNHKスペシャル「映像の世紀」。一貫してその音楽を手掛け、９月１９日に愛知県芸術劇場大ホールで「映像の世紀コンサート」を開く加古隆さんが、音楽の生まれた経緯や、シンプルなメロディーの理由、恩師オリヴィエ・メシアンとの思い出などを語った。（聞き手・築山栄太郎）

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