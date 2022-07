『RIZIN.37』を欠場する井上直樹 (C)ORICON NewS inc.

7月31日に開催予定の『RIZIN.37』(さいたまスーパーアリーナ)に出場予定だった井上直樹(25)が、練習中に怪我をし左膝の半月板損傷で全治6~8週間の診断を受けドクターストップとなったため、欠場することが発表された。瀧澤謙太(27)との試合は中止となる。

今月2日に沖縄で開催された『RIZIN.36』の朝倉海に続き、目玉カードに出場予定だった選手が負傷欠場することになった。海は代役として昇侍が緊急参戦し、ヤン・ジヨンと対戦したが、今回は井上の代役を立てることはなく、瀧澤の試合も消滅した。

同時に、試合順も発表された。メインイベントは、RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント1回戦で、現王者の伊澤星花VS ラーラ・フォントーラ(ブラジル)。セミもトーナメント1回戦で浜崎朱加VSジェシカ・アギラーとなった。

■RIZIN.37 試合順

1 YUSHI vs. 覇留樹

2 笠原弘希 vs. 石月祐作

3 龍聖 vs. 魁志

4 ヴガール・ケラモフ vs. 山本空良

5 マルコス・ヨシオ・ソウザ vs. 阿部大治

6 佐々木憂流迦 vs. 中原由貴

7 元谷友貴 vs. 太田忍

8 関根“シュレック”秀樹 vs. スダリオ剛

9 RENA vs. アナスタシア・スヴェッキスカ(※)

10 浅倉カンナ vs. パク・シウ(※)

-休憩-

11 三浦孝太 vs. フェリペ“キングハンター”マソーニ

12 ジョニー・ケース vs. 武田光司

13 所英男 vs. 神龍誠

14 浜崎朱加 vs. ジェシカ・アギラー(※)

15 伊澤星花 vs. ラーラ・フォントーラ(※)

(※)RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント1回戦

関連キーワード その他