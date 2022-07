THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「Slam That Down」=映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、NCT 127、BE:FIRSTのアーティストらが共演する映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)の劇中楽曲情報が解禁。YouTubeで1コーラス試聴動画が公開となった。

さまざまなアーティストによる映画のための書き下ろし楽曲が注目を集める「HiGH&LOW」シリーズ。本作には、THE RAMPAGEをはじめ、MA55IVE THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、DEEP SQUADが参加。今回解禁された5曲は、以下のとおり

「Slam That Down」(THE RAMPAGE)は、楓士雄と氷室の激しい戦闘シーンに勢いと迫力をクロスする劇中歌として制作。印象的なエスニックなフレーズと力強くエッジの効いた重厚なビートで、敵を「叩きつける」ような攻撃的なダンスナンバー。目の前の大きな敵に対峙した時に訪れる緊張感と高揚感。迫り来る恐怖に怯むことなく勝利を掴み取る為に最期まで諦めないことを歌った、極限の世界でも己を鼓舞するパワフルな一曲に仕上がっている。

「RIDE OR DIE」(MA55IVE THE RAMPAGE)は、瀬ノ門工業高校・江罵羅商業高校・鎌坂の三校連合のテーマ曲として制作されたMA55IVE THE RAMPAGEの新曲。ヒップホップとロックを掛け合わせた攻撃的なトラックに乗せて歌唱される、「THE WORST」の世界観をベースに書き下ろされた硬派かつ熱量の高い歌詞が印象的な仕上がりとなっている。

「We never die」(BALLISTIK BOYZ)は、「クローズ」「WORST」でお馴染み、今作満を持して登場する最強高校・鈴蘭男子高校の登場シーンで使用される楽曲。強いけど、優しく、そして孤高の美しさを表現する。ラウドロック×ヒップホップ×エレクトロ全てを掛け合わせた、新時代ミクスチャーサウンド。ソリッドかつ重厚感のあるギターサウンドに、深く沈み込むベースとリズミカルなドラムス、鼓膜を貫くシャープなシンセサイザーにのせて、BALLISTIK BOYZの7人がマイクリレーを繰り広げる。

「WARRIORS」(PSYCHIC FEVER)は、本作のメインのアクションシーンで流れる楽曲でヒップホップとオルタナティヴ・ロックが融合したアグレッシブでエモーショナルな仕上がりになっている。戦いの中で共鳴し合い大きな力に挑んでいく...そんな想いを高揚させ鼓舞する戦闘テーマを劇伴初参加となる PSYCHIC FEVER が担当する。

「Pouring rain」(DEEP SQUAD)は、三校連合に襲われ、鬼邪高が窮地に立たされるシーンで流れる楽曲。印象的なピアノのイントロから始まるDEEP SQUADメンバー3人(比嘉涼樹、杉山亮司、宇原雄飛)によるバラード曲。『HiGH&LOW THE WORST X』の世界観をピアノとストリングスを中心としたサウンドで表現し、”本当の強さ”をテーマに内に秘めた覚悟を感じることが出来る力強さが詰まった1曲が完成した。

■1コーラス試聴動画

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE /Slam That Down https://youtu.be/cMVIPSUvDjo

・MA55IVE THE RAMPAGE / RIDE OR DIE

https://youtu.be/PpbNLbUkN6E

・BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE / We never die https://youtu.be/pOHBt3NwN6o

・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE / WARRIORS https://youtu.be/cnFKrn4zFtQ

・DEEP SQUAD / Pouring rain

https://youtu.be/mvmVmHCqaPc

(C)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (C)高橋ヒロシ(秋田書)店 HI-AX

関連キーワード 映画