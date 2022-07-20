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ビッグボスに続き山田監督代行もコロナ陽性…非常事態の日本ハム 木田優夫監督代行で『2番』に中島起用

2022年7月20日 17時41分

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木田優夫2軍監督

木田優夫2軍監督

◇20日　オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）
　新庄剛志監督に続き、監督代行を務めていた山田勝彦バッテリーコーチも新型コロナウイルスの陽性判定を受けたため、この日から木田優夫2軍監督が監督代行として指揮を執ることになった。自打球で左膝を骨折した松本剛外野手の代わりに1番は今川優馬外野手、新型コロナウイルス陽性判定の上川畑大悟内野手に変わって2番には中島卓也内野手を起用。3番・近藤健介外野手、4番・野村佑希内野手、5番・清宮幸太郎内野手の並びは4試合連続となった。
　【日本ハム】
　1番・左・今川
　2番・遊・中島
　3番・中・近藤
　4番・三・野村
　5番・一・清宮
　6番・指・ヌニエス
　7番・右・木村
　8番・捕・清水
　9番・二・石井
　先発投手・根本
　【オリックス】
　1番・中・佐野皓
　2番・三・宗
　3番・一・中川圭
　4番・指・吉田正
　5番・右・杉本
　6番・遊・紅林
　7番・二・安達
　8番・捕・頓宮
　9番・左・福田
　先発投手・椋木

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