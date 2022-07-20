ビッグボスに続き山田監督代行もコロナ陽性…非常事態の日本ハム 木田優夫監督代行で『2番』に中島起用
2022年7月20日 17時41分
◇20日 オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）
新庄剛志監督に続き、監督代行を務めていた山田勝彦バッテリーコーチも新型コロナウイルスの陽性判定を受けたため、この日から木田優夫2軍監督が監督代行として指揮を執ることになった。自打球で左膝を骨折した松本剛外野手の代わりに1番は今川優馬外野手、新型コロナウイルス陽性判定の上川畑大悟内野手に変わって2番には中島卓也内野手を起用。3番・近藤健介外野手、4番・野村佑希内野手、5番・清宮幸太郎内野手の並びは4試合連続となった。
【日本ハム】
1番・左・今川
2番・遊・中島
3番・中・近藤
4番・三・野村
5番・一・清宮
6番・指・ヌニエス
7番・右・木村
8番・捕・清水
9番・二・石井
先発投手・根本
1番・左・今川
2番・遊・中島
3番・中・近藤
4番・三・野村
5番・一・清宮
6番・指・ヌニエス
7番・右・木村
8番・捕・清水
9番・二・石井
先発投手・根本
【オリックス】
1番・中・佐野皓
2番・三・宗
3番・一・中川圭
4番・指・吉田正
5番・右・杉本
6番・遊・紅林
7番・二・安達
8番・捕・頓宮
9番・左・福田
先発投手・椋木
1番・中・佐野皓
2番・三・宗
3番・一・中川圭
4番・指・吉田正
5番・右・杉本
6番・遊・紅林
7番・二・安達
8番・捕・頓宮
9番・左・福田
先発投手・椋木
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