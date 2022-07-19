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用水路から大量の紙幣、富山市　計５０万円以上

2022年7月19日 21時10分 (7月19日 21時41分更新)
　富山中央署は１９日、富山市内の用水路で大量の紙幣が見つかったと明らかにした。複数の人から１９日、警察に拾得物として届け出があり、計５０万円以上になるという。
　署によると、見つかったのは同じ用水路の複数の地点。持ち主を特定するためとして、紙幣の種類や発見場所など詳細は明らかにしていない。紙幣は最大３カ月間、署で保管する。

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