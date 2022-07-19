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１９日午後３時１０分ごろ、滋賀県近江八幡市安土町下豊浦のＪＲ東海道線の地下歩道で、たまった水にうつぶ...
7月19日
神戸で人身事故巻き添え５人けが 電車接触の男性は死亡、ＪＲ灘駅
１９日午後６時５分ごろ、神戸市灘区のＪＲ東海道線灘駅でホームから線路に成人とみられる男性が飛び込み、...
ＪＲの回数券、姿消すことに 北海道が１１月末に販売終了
ＪＲ北海道は１９日、普通回数乗車券の販売を１１月末で終了すると発表した。ＪＲ旅客６社のうち、九州は２...
コロナ３度目の夏休み開始 ２１日から、行動制限なし
新型コロナウイルス下で３度目の夏休みが、２１日など週内に多くの地域で始まる。政府は社会経済活動の維持...
国内６万６７４５人感染 ２８人死亡、新型コロナ
国内で１９日、新たに６万６７４５人の新型コロナウイルス感染者が報告された。３日連続で１０万人を超えた...
ウミガメ瀕死、地元漁師が関与 「弱らせようと刺した」
沖縄県・久米島の海岸付近で、アオウミガメ３０匹以上が瀕死の状態や死骸で見つかった問題で、地元漁師が関...