ミュージシャンの高橋幸宏、小山田圭吾、砂原良徳、TOWA TEI、ゴンドウトモヒコ、LEO今井からなる6人組バンド・METAFIVEが、ラストアルバム『METAATEM』(メタアーテム)を9月14日に発売することが決定した。

METAFIVE最後のスタジオレコーディング作品となる2ndアルバム『METAATEM』は、昨年末に行われた配信ライブ『METALIVE 2021』の鑑賞チケットに付属する形で一部のファンに届けられていたが、ついに一般発売が決定した。

2016年12月3日に開催された『WINTER LIVE 2016』の東京・Zepp DiverCity公演を収録したBlu-rayとの2枚組作品『METAATEM(Deluxe Edition)』でのリリース。CDのみの形態もバンドのオフィシャルショップで発売される。また、アナログ盤は昨年末と同じ収録内容で同時発売となる。

『METAATEM』収録曲「Wife(Short Edit)」のミュージックビデオが、きょう19日にYouTubeで公開。写真家・田島一成氏による作品で、ストロボを使って撮影した写真が徐々に変形していくモーフィングエフェクトとそのデジタルバグを利用して編集されている。

METAFIVEは2014年、高橋が現メンバーとともに、一夜限定ユニット「高橋幸宏&METAFIVE」として結成。翌年にMETAFIVEとして本格的に活動を開始した。

高橋は2020年8月、所属事務所を通じて脳腫瘍の手術を行ったことを報告。同年10月に退院し、音楽活動を行いながら治療を続けていたが、昨年8月、ライブ活動を休止し、治療に専念することを発表していた。

高橋は9月18日に東京・NHKホールで50周年記念ライブ『LOVE TOGETHER』を開催する予定となっているが、今月12日、ライブの公式サイトで「9月のライブ出演に向けて、懸命にリハビリを続けていますが、思ったよりも時間がかかりそうです。少しでも皆さんの前に立てるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」とのメッセージを発信している。

■METAFIVE ラストアルバム『METAATEM(Deluxe Edition)』

▼DISC1(CD)

01. Full Metallisch

02. The Paramedics

03. By The End Of The World

04. Ain’t No Fun

05. 環境と心理

06. May Day

07. Wife

08. The Haunted

09. In Sorrow

10. Snappy

11. Communicator

12. See You Again

▼DISC2(Blu-ray)

・『WINTER LIVE 2016』@Zepp DiverCity Tokyo公演

関連キーワード 音楽