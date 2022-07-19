【中日スタメン】平田が「３番・左翼」、福田が「７番・三塁」でスタメン、打順大幅組み替え
2022年7月19日 17時31分
◇19日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。中日は打線を大きく入れ替えた。平田良介外野手が「3番・左翼」でスタメン出場。さらにこの日昇格した福田永将内野手が「7番・三塁」で今季初スタメン出場となった。先発は小笠原慎之介投手は5月31日以来、1月半ぶりの4勝目を目指す。
【DeNA】
1番・右・蝦名
2番・中・桑原
3番・左・佐野
4番・一・ソト
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・捕・嶺井
8番・二・知野
9番・投・石田
1番・右・蝦名
2番・中・桑原
3番・左・佐野
4番・一・ソト
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・捕・嶺井
8番・二・知野
9番・投・石田
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・平田
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・二・三ツ俣
7番・三・福田
8番・遊・土田
9番・投・小笠原
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・平田
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・二・三ツ俣
7番・三・福田
8番・遊・土田
9番・投・小笠原
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