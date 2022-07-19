16日の阪神戦で本塁打を放った平田

◇19日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表された。中日は打線を大きく入れ替えた。平田良介外野手が「3番・左翼」でスタメン出場。さらにこの日昇格した福田永将内野手が「7番・三塁」で今季初スタメン出場となった。先発は小笠原慎之介投手は5月31日以来、1月半ぶりの4勝目を目指す。

【DeNA】

1番・右・蝦名

2番・中・桑原

3番・左・佐野

4番・一・ソト

5番・三・宮崎

6番・遊・大和

7番・捕・嶺井

8番・二・知野

9番・投・石田

【中日】

1番・中・大島

2番・右・岡林

3番・左・平田

4番・一・ビシエド

5番・捕・木下

6番・二・三ツ俣

7番・三・福田

8番・遊・土田

9番・投・小笠原



