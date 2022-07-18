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沢村は１回１安打無失点　ヤンキース戦

2022年7月18日 08時27分 (7月18日 08時45分更新)
　ヤンキース戦の１回途中から２番手で登板し、１回１安打無失点だったレッドソックス・沢村＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）

　ヤンキース戦の１回途中から２番手で登板し、１回１安打無失点だったレッドソックス・沢村＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）

　▽ヤンキース―レッドソックス（１７日・ニューヨーク）
　レッドソックスの沢村は０―３の一回２死一塁から２番手で登板し、１回１安打無失点、１四球だった。防御率は２・５５。試合は２―１３で敗れた。（共同）

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