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神３―１中（１７日）　佐藤輝、逆転の２点打

2022年7月17日 21時48分 (7月17日 22時06分更新)
　８回１失点で４勝目を挙げた阪神・ガンケル＝甲子園

　８回１失点で４勝目を挙げた阪神・ガンケル＝甲子園

　阪神が逃げ切った。一回、先制された直後に佐藤輝の２点適時打と重盗で３点を奪って逆転に成功。ガンケルは８回を３安打１失点と好投し、４勝目を挙げた。中日は柳が７回を３失点と粘ったが、打線が二回以降は沈黙して敗れた。

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