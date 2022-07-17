阪神が逃げ切った。一回、先制された直後に佐藤輝の２点適時打と重盗で３点を奪って逆転に成功。ガンケルは８回を３安打１失点と好投し、４勝目を挙げた。中日は柳が７回を３失点と粘ったが、打線が二回以降は沈黙して敗れた。