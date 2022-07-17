速報
ドジャース戦の８回、右前打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）
関連キーワード
リード、樋口と谷井が銀メダル デュアスロンで上田２位
【バーミングハム（米アラバマ州）共同】国際総合大会「ワールドゲームズ」は１６日、米アラバマ州バーミン...
7月17日
大谷２安打、前半戦終える 大リーグ、鈴木は２試合４安打
【アナハイム共同】米大リーグは１６日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はドジャース戦に「２番・指名打者...
Ｊ１清水にピカチュウ加入 ブラジル出身のＭＦ
Ｊ１清水は１７日、ブラジル出身のピカチュウ（３０）が同国のフォルタレザから加入すると発表した。１６９...
レバンドフスキ、移籍合意 Ｂミュンヘンからバルサへ
サッカーのドイツ１部リーグ、バイエルン・ミュンヘンのポーランド代表ＦＷレバンドフスキがスペイン１部の...
米男子ゴルフ、リービー首位守る バラクーダ選手権第３日
得点制で争う米男子ゴルフのバラクーダ選手権は１６日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテン・クラ...
第１４Ｓはマシューズが制す ツール・ド・フランス
世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスは１６日、サンテティエンヌからマンドまでの第１４...