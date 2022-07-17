本文へ移動

エンゼルス大谷は４打数２安打　ドジャース戦

2022年7月17日 14時49分 (7月17日 15時05分更新)
　ドジャース戦の８回、右前打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　ドジャース戦の８回、右前打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　▽エンゼルス―ドジャース（１６日・アナハイム）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打だった。内容は遊飛、一飛失策、右前打、右前打で打率２割５分８厘。チームは１―７で負けた。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧