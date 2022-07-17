▽エンゼルス―ドジャース（１６日・アナハイム）

エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打だった。内容は遊飛、一飛失策、右前打、右前打で打率２割５分８厘。チームは１―７で負けた。（共同）

