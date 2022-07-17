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米男子ゴルフ、リービー首位守る　バラクーダ選手権第３日

2022年7月17日 14時04分 (7月17日 14時25分更新)
　バラクーダ選手権第３ラウンド、チェズ・リービーの１５番バンカーショット＝１６日、カリフォルニア州トラッキー（ゲッティ＝共同）

　バラクーダ選手権第３ラウンド、チェズ・リービーの１５番バンカーショット＝１６日、カリフォルニア州トラッキー（ゲッティ＝共同）

　得点制で争う米男子ゴルフのバラクーダ選手権は１６日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテン・クラブで第３ラウンドが行われ、チェズ・リービー（米国）が３７点で首位を守った。
　大会はバーディーが２点、ボギーはマイナス１点などホールごとの結果を得点化して競う。（共同）

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