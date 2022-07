元モーニング娘。でタレントの後藤真希(36)が15日、自身のYouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』を更新し、森高千里「私がオバさんになっても」の歌唱動画を投稿した。

「歌ってみた」シリーズの9本目で、森高の名曲をカバー。その歌唱力をファンは「流石に上手いわ!森高の雰囲気残しているのが最高!」と絶賛し、「派手な水着もミニスカートもまだまだ大丈夫ですよ!」「永遠のアイドル」「私にとって永遠に憧れのお姉さんです!」などのコメントを寄せている。

後藤は自身のインスタグラムでもこの動画を紹介し、「#イントロからワクワクしちゃう!」「#歌詞がとにかくかわいいんです!」などと伝えた。ファンからは「森高さんも後藤さんも本当に全く『おばさん』にならずに魅力的で居続けるの、本当にすごすぎます…!」といった声も上がっている。

「歌ってみた」動画シリーズは6月16日の投稿からスタート。恩師であるつんく♂率いるシャ乱Qの「ズルい女」に始まり、自身がモーニング娘。のオーディションで歌ったという鈴木亜美「BE TOGETHER」や、安室奈美恵、スピッツなど90年代の懐かしい楽曲に加え、アニソンのAimer「残響散歌」なども投稿され、ジャンルや世代に捕らわれない楽曲セレクトが多くの人の心をつかんでいる。

後藤は9月にライブツアー2022『歌ってみた~Songs of You and Me!~』を東京・大阪・名古屋で開催予定で、ファンの期待が高まっている。

