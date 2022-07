『喧嘩道 presents BreakingDown5』前日会見に出席した(前列左から)モハン・ドラゴン、YUGO、朝倉未来、啓之輔 (C)ORICON NewS inc.

「1分1ラウンド」で最強を決める総合格闘技エンターテインメントBreakingDownの『喧嘩道 presents BreakingDown5』前日会見が16日、都内で開催され、出場選手が登場した(白花こうは欠席)。

朝倉未来がスペシャルアドバイザーとして監修する格闘技大会。未来は「ついにあしたに迫った『BreakingDown5』ということで。今回もオーディションの再生回数がスゴいことになっている。期待のあらわれかな。前回大会の倍近い22試合あるので楽しみにしていただけたら」と呼びかけた。

今回のメインカードは、初代K-1WORLD GP2017 ファイナリストのモハン・ドラゴンとMr.アウトサイダー啓之輔に決定。共に「ミスターBreakingDown」を自称する2人が、真の「ミスターBreakingDown」になるために雌雄を決する。啓之輔は「どっちがミスターBreakingDownか決めましょう」と呼びかけ、ドラゴンも「きょうまで、2人がミスターBreakingDown」と応じていた。

ほかにも2人には共通点が。ドラゴンは「朝倉未来さんにぶっ倒された」と話し、啓之輔も「朝倉未来に倒された2人がメインイベントをやるってね」と応じる。ドラゴンは昨年に行われたABEMAの企画『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』で、啓之輔は2015年に『THE OUTSIDER 第36戦「THE OUTSIDER 65-70キロ級タイトルマッチ」』で、それぞれ未来に敗れている。そんな2人挟まれながら話題を振られた未来は「気まずいですね…」と本音がぽろり。乱闘騒ぎで、物々しい雰囲気の中で笑いが起きていた。

最後に未来は「ここまで見てもらった視聴者の方は楽しみにしてもらっていると思う。皆さんの休みの日にPPV購入してもらって楽しみにしていただけたら」とメッセージを送っていた。

『BreakingDown』は未来が考案し、「1分間最強を決める」というテーマで、ケンカ自慢、プロ格闘家、元大相撲、ラガーマンなどが激突する刺激的な大会を展開。17日に開催の『喧嘩道 presents BreakingDown5』は、午後2時に開始予定で、「BreakingDown LIVE」と「ABEMA PPA」で視聴可能となっている。前売りチケットは2800円、当日チケットは3300円。

■『喧嘩道 presents BreakingDown5』対戦カード

小倉將裕 VS. としぞう

中村成士 VS. かまる

川島悠汰 VS. ごうけつ

山本隆寛 VS. みっくん

まる VS. 青山あいり

I vs. 岡迫大輔

にっけん君 VS. 飯田将成

ジョリー VS. チョン・ツーウェイ

辻敬太 VS. メガネ社長

宮島翔 VS. 信原空

白花こう VS. 森田舞夢

久保田覚 VS. 松葉大輝

捧拓将 VS. かいはつゆう

ミカヅキ上田 VS. 坂本瑠夏

山川そうき VS. 咲人

こめお VS. べーやん

たくま VS. へずまりゅう

瓜田純士 VS. 平石光一

ハイメ VS. 西谷大成

てる VS. 細川貴之

モハン・ドラゴン VS. 啓之輔

