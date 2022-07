『喧嘩道 presents BreakingDown5』前日会見に出席したへずまりゅう (C)ORICON NewS inc.

「1分1ラウンド」で最強を決める総合格闘技エンターテインメントBreakingDownの『喧嘩道 presents BreakingDown5』前日会見が16日、都内で開催され、出場選手が登場した(白花こうは欠席)。

朝倉未来がスペシャルアドバイザーとして監修する格闘技大会。元迷惑系YouTuberのへずまりゅうが、そのオーディションに乱入した。未来のYouTubeメンバーであるたくまに口に含んだ水をぶっかけて対戦が決まった。

血気盛んな猛者たちが集まった前日会見だけあって、乱闘騒ぎが連発。早くもヒートアップする中だったが、たくまは「久しぶりにケンカを買ってしまった。ちょっと反省しています。でも、買ってしまったんでフルボッコにしたい」と冷静に意気込み。一方のへずまは「小カバ!もう1回、水浴びたいか?俺をフルボッコにできると思うな」と水を持ちながら近寄ろうとした。

ただ、へずまの思惑は見透かされていたようで、すかさずガードマンがタックル。近寄ることさえできず、上からたくまに見下される屈辱を味わっていた。また、会場は最新鋭の機器を使った全方位モニターに囲まれた場所で、仮に壊した場合は膨大な修理費が掛かることもアナウンスされていたため、未来からも「へずま、マジで暴れるのやめてもらっていい?」と厳重注意を受けていた。

その後も、へずまは「小カバ!もっと闘志を上げろ!やる気出ないんだよ!KO、10秒。ザコ。覚えとけよ」と挑発を繰り返す。しかし、たくまは「まだ、やってもないのにザコとか言うのやめてもらっていい?」と冷静沈着だった。

また、へずまは、あすの試合のために努力してきたことを問われ、「体力。走って、まず体力をつけた。あとはガード。攻めすぎて息切れとかしよったので走り込み。あと、レスリングばっかりしよって殴られることがなかったので、スパーリングとかしてきました」と明かしていた。

『BreakingDown』は未来が考案し、「1分間最強を決める」というテーマで、ケンカ自慢、プロ格闘家、元大相撲、ラガーマンなどが激突する刺激的な大会を展開。あす17日に開催の『喧嘩道 presents BreakingDown5』は、午後2時に開始予定で、「BreakingDown LIVE」と「ABEMA PPA」で視聴可能となっている。前売りチケットは2800円、当日チケットは3300円。

■『喧嘩道 presents BreakingDown5』対戦カード

小倉將裕 VS. としぞう

中村成士 VS. かまる

川島悠汰 VS. ごうけつ

山本隆寛 VS. みっくん

まる VS. 青山あいり

I vs. 岡迫大輔

にっけん君 VS. 飯田将成

ジョリー VS. チョン・ツーウェイ

辻敬太 VS. メガネ社長

宮島翔 VS. 信原空

白花こう VS. 森田舞夢

久保田覚 VS. 松葉大輝

捧拓将 VS. かいはつゆう

ミカヅキ上田 VS. 坂本瑠夏

山川そうき VS. 咲人

こめお VS. べーやん

たくま VS. へずまりゅう

瓜田純士 VS. 平石光一

ハイメ VS. 西谷大成

てる VS. 細川貴之

モハン・ドラゴン VS. 啓之輔

