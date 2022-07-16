きょう16日に8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2022』（後2：00～9：54）の午後5時台に、1993年に活動休止した4人組バンド・男闘呼組が出演することが決定し、タイムテーブルが更新された。

男闘呼組は成田昭次（リードギター、53）、高橋和也（ベース、53）、岡本健一（サイドギター、53）、前田耕陽（リーダー／キーボード、53）からなる4人組で、1988年にデビュー。代表曲「DAYBREAK」「秋」「TIME ZONE」で知られる。

29年ぶりに復活する男闘呼組は、午後5時台に「TIME ZONE〜DAYBREAK」スペシャルメドレー、カバー曲「パズル」（成田昭次）を披露する。

また、総合司会は12年連続で中居正広と安住紳一郎アナウンサーがタッグを組む予定だったが、この日午前8時、番組公式サイトで中居が急性虫垂炎で入院したため出演を見合わせることを発表。中居の代役は江藤愛アナウンサーが務める。

直前番組『もうすぐ音楽の日』（後0：44～ ※一部地域を除く）を含めたタイムテーブル更新版は以下とおり。

◆『もうすぐ音楽の日』タイムテーブル

■午後0時44分～

和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」 合唱・杉並児童合唱団

■午後1時～（1時間ごとの出演者は50音順）

家入レオ「君がくれた夏」

STU48「花は誰のもの？」

郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」

Sexy Zone「THE FINEST」

西川貴教「一番光れ！-ブッチギレ-」

NEWS「LOSER」

BREAKERZ「Everlasting Luv」

Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」

三浦大知「燦燦」

リトルブラックドレス「白雨」

◆『音楽の日2022』タイムテーブル

■午後2時～（1時間ごとの出演者は50音順、以下同）

INI「Rocketeer」

EXILE「VICTORY」「Rising Sun」 中継・国立競技場

ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」 中継・沖縄

Creepy Nuts「のびしろ」

櫻坂46「五月雨よ」 中継・国立競技場

Novelbright「開幕宣言」

緑黄色社会「キャラクター」

▼『世界に届けたい希望の歌』メドレー

AKB48「365日の紙飛行機」

サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」

平原綾香「Jupiter」 中継・国立競技場

FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」 中継・国立競技場

■午後3時～

AI「アルデバラン」 中継・広島 合唱・ノートルダム清心中・高等学校 合唱部

島津亜矢「残響散歌」

DA PUMP「U.S.A.」 中継・沖縄

DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

milet「Fly High」 中継・国立競技場

MONGOL800 × WANIMA「愛彌々」

Little Glee Monster「ECHO」 中継・国立競技場

大合唱・府中市立府中第四中学校 合唱部

大合唱・町田市立鶴川第二中学校 合唱部

▼5万人の届けたい歌 カバーメドレー

INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」

川崎鷹也「元気を出して」

氷川きよし「愛燦燦」

■午後4時～

KAT-TUN「Real Face#2」「Ain't Seen Nothing Yet」

Perfume「Spinning World」

BEGIN「三線の花」 中継・沖縄

yama「春を告げる」

優里「タイムマシン」

▼「民衆の歌」大合唱

石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」 大合唱・オーチャード

▼アガる！『応援ソングメドレー』

ジャニーズWEST「Big Shot!!」 中継・国立競技場

Sexy Zone「Sexy Zone」 中継・国立競技場

T.M.Revolution「HOT LIMIT」

NEWS「U R not alone」 中継・国立競技場

Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」 中継・国立競技場

■午後5時～

サプライズゲスト 男闘呼組「TIME ZONE」「DAYBREAK」「パズル」

EXILE「BE THE ONE」 中継・国立競技場

King & Prince「ichiban」

長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」

ゆず「RAKUEN」

■午後6時～

SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」

Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」

SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」 中継・国立競技場

なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」

▼世界に届ける日本のエンターテイメントソング

ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」

影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」

串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」

きただにひろし「ウィーアー！」 中継・沖縄

スキマスイッチ「ボクノート」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

Perfume「FLASH」

MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」

Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」

■午後7時～

あいみょん「初恋が泣いている」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

優里「ベテルギウス」

▼愛のうたメドレー

King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」

郷ひろみ「言えないよ」 中継・国立競技場

Tani Yuuki「W/X/Y」

なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」

乃木坂46「君の名は希望」

日向坂46「アザトカワイイ」 中継・国立競技場

BEGIN「恋しくて」 中継・沖縄

MONGOL800「小さな恋のうた」

▼大合唱企画

1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」 中継・国立競技場

■午後8時～

あいみょん「今夜このまま」

Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」 中継・国立競技場

MISIA「希望のうた」 中継・長崎

ゆず「栄光の架橋」 中継・国立競技場

■午後8時～9時台

▼未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー

石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」

ISSA「Wherever you are」 中継・沖縄

クリス・ハート「Lemon」

島津亜矢「群青」

合唱・学校法人 日本芸術学園 日本芸術専門学校

合唱・国立音楽大学

新妻聖子「愛をこめて花束を」

Little Glee Monster「ひこうき雲」

■午後9時～

MONGOL800「琉球愛歌」

矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」

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