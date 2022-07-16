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米大統領、サウジ石油増産に期待　「数週間以内に対応取るだろう」

2022年7月16日 05時27分 (7月16日 05時45分更新)
　サウジアラビア・ジッダの宮殿でムハンマド皇太子（右）とグータッチを交わすバイデン米大統領＝１５日（サウジ王室提供・ロイター＝共同）

　サウジアラビア・ジッダの宮殿でムハンマド皇太子（右）とグータッチを交わすバイデン米大統領＝１５日（サウジ王室提供・ロイター＝共同）

　【ワシントン共同】バイデン米大統領は、サウジアラビアのムハンマド皇太子らとの会談で、世界的なエネルギー供給について「良い議論ができた」と指摘、石油増産を念頭に「今後数週間以内にサウジが対応を取るだろう」と期待を示した。

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