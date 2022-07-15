中居正広と安住紳一郎アナウンサーが12年連続で総合司会を務め、16日に8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2022』（後2：00～9：54）と、江藤愛アナが司会を務める『もうすぐ音楽の日』（後0：44～ ※一部地域を除く）のタイムテーブルと曲目が一挙発表となった。

両番組のタイムテーブルは以下のとおり。午後5時台にサプライズゲストの出演決定し、16日正午発表される。なお、出演予定だったOfficial髭男dism、King Gnu、石川さゆり、NiziUは、新型コロナウイルスの影響で出演を見合わせる。

◆『もうすぐ音楽の日』タイムテーブル（一部地域を除く）

■午後0時44分～

和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」 合唱・杉並児童合唱団

■午後1時～

家入レオ「君がくれた夏」

STU48「花は誰のもの？」

郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」

Sexy Zone「THE FINEST」

西川貴教「一番光れ！-ブッチギレ-」

NEWS「LOSER」

BREAKERZ「Everlasting Luv」

Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」

三浦大知「燦燦」

リトルブラックドレス「白雨」

◆『音楽の日2022』タイムテーブル

■午後2時～（1時間ごとの出演者は50音順、以下同）

INI「Rocketeer」

EXILE「VICTORY」「Rising Sun」 中継・国立競技場

ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」 中継・沖縄

Creepy Nuts「のびしろ」

櫻坂46「五月雨よ」 中継・国立競技場

Novelbright「開幕宣言」

緑黄色社会「キャラクター」

▼『世界に届けたい希望の歌』メドレー

AKB48「365日の紙飛行機」

サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」

平原綾香「Jupiter」 中継・国立競技場

FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」 中継・国立競技場

■午後3時～

AI「アルデバラン」 中継・広島 合唱・ノートルダム清心中・高等学校 合唱部

島津亜矢「残響散歌」

DA PUMP「U.S.A.」 中継・沖縄

DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

milet「Fly High」 中継・国立競技場

MONGOL800 × WANIMA「愛彌々」

Little Glee Monster「ECHO」 中継・国立競技場

大合唱・府中市立府中第四中学校 合唱部

大合唱・町田市立鶴川第二中学校 合唱部

▼5万人の届けたい歌 カバーメドレー

INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」

川崎鷹也「元気を出して」

氷川きよし「愛燦燦」

■午後4時～

KAT-TUN「Real Face#2」「Ain't Seen Nothing Yet」

Perfume「Spinning World」

BEGIN「三線の花」 中継・沖縄

yama「春を告げる」

優里「タイムマシン」

▼「民衆の歌」大合唱

石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」 大合唱・オーチャード

▼アガる！『応援ソングメドレー』

ジャニーズWEST「Big Shot!!」 中継・国立競技場

Sexy Zone「Sexy Zone」 中継・国立競技場

T.M.Revolution「HOT LIMIT」

NEWS「U R not alone」 中継・国立競技場

Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」 中継・国立競技場

■午後5時～

サプライズゲスト出演決定 16日正午発表

EXILE「BE THE ONE」 中継・国立競技場

King & Prince「ichiban」

長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」

ゆず「RAKUEN」

■午後6時～

SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」

Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」

SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」 中継・国立競技場

なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」

▼世界に届ける日本のエンターテイメントソング

ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」

影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」

串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」

きただにひろし「ウィーアー！」 中継・沖縄

スキマスイッチ「ボクノート」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

Perfume「FLASH」

MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」

Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」

■午後7時～

あいみょん「初恋が泣いている」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

優里「ベテルギウス」

▼愛のうたメドレー

King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」

郷ひろみ「言えないよ」 中継・国立競技場

Tani Yuuki「W/X/Y」

なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」

乃木坂46「君の名は希望」

日向坂46「アザトカワイイ」 中継・国立競技場

BEGIN「恋しくて」 中継・沖縄

MONGOL800「小さな恋のうた」

▼大合唱企画

1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」 中継・国立競技場

■午後8時～

あいみょん「今夜このまま」

Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」 中継・国立競技場

MISIA「希望のうた」 中継・長崎

ゆず「栄光の架橋」 中継・国立競技場

■午後8時～9時台

▼未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー

石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」

ISSA「Wherever you are」 中継・沖縄

クリス・ハート「Lemon」

島津亜矢「群青」

合唱・学校法人 日本芸術学園 日本芸術専門学校

合唱・国立音楽大学

新妻聖子「愛をこめて花束を」

Little Glee Monster「ひこうき雲」

■午後9時～

MONGOL800「琉球愛歌」

矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」

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