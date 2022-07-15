中居正広＆安住アナ司会『音楽の日』＆直前番組タイムテーブル発表 サプライズゲスト出演も決定
2022年7月15日 21時21分 (7月15日 22時05分更新)
中居正広と安住紳一郎アナウンサーが12年連続で総合司会を務め、16日に8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2022』（後2：00～9：54）と、江藤愛アナが司会を務める『もうすぐ音楽の日』（後0：44～ ※一部地域を除く）のタイムテーブルと曲目が一挙発表となった。
両番組のタイムテーブルは以下のとおり。午後5時台にサプライズゲストの出演決定し、16日正午発表される。なお、出演予定だったOfficial髭男dism、King Gnu、石川さゆり、NiziUは、新型コロナウイルスの影響で出演を見合わせる。
◆『もうすぐ音楽の日』タイムテーブル（一部地域を除く）
■午後0時44分～
和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」 合唱・杉並児童合唱団
和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」 合唱・杉並児童合唱団
■午後1時～
家入レオ「君がくれた夏」
STU48「花は誰のもの？」
郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
Sexy Zone「THE FINEST」
西川貴教「一番光れ！-ブッチギレ-」
NEWS「LOSER」
BREAKERZ「Everlasting Luv」
Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」
三浦大知「燦燦」
リトルブラックドレス「白雨」
家入レオ「君がくれた夏」
STU48「花は誰のもの？」
郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
Sexy Zone「THE FINEST」
西川貴教「一番光れ！-ブッチギレ-」
NEWS「LOSER」
BREAKERZ「Everlasting Luv」
Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」
三浦大知「燦燦」
リトルブラックドレス「白雨」
◆『音楽の日2022』タイムテーブル
■午後2時～（1時間ごとの出演者は50音順、以下同）
INI「Rocketeer」
EXILE「VICTORY」「Rising Sun」 中継・国立競技場
ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」 中継・沖縄
Creepy Nuts「のびしろ」
櫻坂46「五月雨よ」 中継・国立競技場
Novelbright「開幕宣言」
緑黄色社会「キャラクター」
INI「Rocketeer」
EXILE「VICTORY」「Rising Sun」 中継・国立競技場
ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」 中継・沖縄
Creepy Nuts「のびしろ」
櫻坂46「五月雨よ」 中継・国立競技場
Novelbright「開幕宣言」
緑黄色社会「キャラクター」
▼『世界に届けたい希望の歌』メドレー
AKB48「365日の紙飛行機」
サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」
平原綾香「Jupiter」 中継・国立競技場
FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」 中継・国立競技場
AKB48「365日の紙飛行機」
サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」
平原綾香「Jupiter」 中継・国立競技場
FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」 中継・国立競技場
■午後3時～
AI「アルデバラン」 中継・広島 合唱・ノートルダム清心中・高等学校 合唱部
島津亜矢「残響散歌」
DA PUMP「U.S.A.」 中継・沖縄
DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
milet「Fly High」 中継・国立競技場
MONGOL800 × WANIMA「愛彌々」
Little Glee Monster「ECHO」 中継・国立競技場
大合唱・府中市立府中第四中学校 合唱部
大合唱・町田市立鶴川第二中学校 合唱部
AI「アルデバラン」 中継・広島 合唱・ノートルダム清心中・高等学校 合唱部
島津亜矢「残響散歌」
DA PUMP「U.S.A.」 中継・沖縄
DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
milet「Fly High」 中継・国立競技場
MONGOL800 × WANIMA「愛彌々」
Little Glee Monster「ECHO」 中継・国立競技場
大合唱・府中市立府中第四中学校 合唱部
大合唱・町田市立鶴川第二中学校 合唱部
▼5万人の届けたい歌 カバーメドレー
INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」
川崎鷹也「元気を出して」
氷川きよし「愛燦燦」
INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」
川崎鷹也「元気を出して」
氷川きよし「愛燦燦」
■午後4時～
KAT-TUN「Real Face#2」「Ain't Seen Nothing Yet」
Perfume「Spinning World」
BEGIN「三線の花」 中継・沖縄
yama「春を告げる」
優里「タイムマシン」
KAT-TUN「Real Face#2」「Ain't Seen Nothing Yet」
Perfume「Spinning World」
BEGIN「三線の花」 中継・沖縄
yama「春を告げる」
優里「タイムマシン」
▼「民衆の歌」大合唱
石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」 大合唱・オーチャード
石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」 大合唱・オーチャード
▼アガる！『応援ソングメドレー』
ジャニーズWEST「Big Shot!!」 中継・国立競技場
Sexy Zone「Sexy Zone」 中継・国立競技場
T.M.Revolution「HOT LIMIT」
NEWS「U R not alone」 中継・国立競技場
Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」 中継・国立競技場
ジャニーズWEST「Big Shot!!」 中継・国立競技場
Sexy Zone「Sexy Zone」 中継・国立競技場
T.M.Revolution「HOT LIMIT」
NEWS「U R not alone」 中継・国立競技場
Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」 中継・国立競技場
■午後5時～
サプライズゲスト出演決定 16日正午発表
サプライズゲスト出演決定 16日正午発表
EXILE「BE THE ONE」 中継・国立競技場
King & Prince「ichiban」
長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」
ゆず「RAKUEN」
King & Prince「ichiban」
長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」
ゆず「RAKUEN」
■午後6時～
SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」
Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」
SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」 中継・国立競技場
なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」
SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」
Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」
SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」 中継・国立競技場
なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」
▼世界に届ける日本のエンターテイメントソング
ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」
影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」
串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」
きただにひろし「ウィーアー！」 中継・沖縄
スキマスイッチ「ボクノート」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Perfume「FLASH」
MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」
Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」
ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」
影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」
串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」
きただにひろし「ウィーアー！」 中継・沖縄
スキマスイッチ「ボクノート」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Perfume「FLASH」
MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」
Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」
■午後7時～
あいみょん「初恋が泣いている」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
優里「ベテルギウス」
あいみょん「初恋が泣いている」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
優里「ベテルギウス」
▼愛のうたメドレー
King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」
郷ひろみ「言えないよ」 中継・国立競技場
Tani Yuuki「W/X/Y」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
乃木坂46「君の名は希望」
日向坂46「アザトカワイイ」 中継・国立競技場
BEGIN「恋しくて」 中継・沖縄
MONGOL800「小さな恋のうた」
King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」
郷ひろみ「言えないよ」 中継・国立競技場
Tani Yuuki「W/X/Y」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
乃木坂46「君の名は希望」
日向坂46「アザトカワイイ」 中継・国立競技場
BEGIN「恋しくて」 中継・沖縄
MONGOL800「小さな恋のうた」
▼大合唱企画
1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」 中継・国立競技場
1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」 中継・国立競技場
■午後8時～
あいみょん「今夜このまま」
Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」 中継・国立競技場
MISIA「希望のうた」 中継・長崎
ゆず「栄光の架橋」 中継・国立競技場
あいみょん「今夜このまま」
Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」 中継・国立競技場
MISIA「希望のうた」 中継・長崎
ゆず「栄光の架橋」 中継・国立競技場
■午後8時～9時台
▼未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー
石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」
ISSA「Wherever you are」 中継・沖縄
クリス・ハート「Lemon」
島津亜矢「群青」
合唱・学校法人 日本芸術学園 日本芸術専門学校
合唱・国立音楽大学
新妻聖子「愛をこめて花束を」
Little Glee Monster「ひこうき雲」
▼未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー
石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」
ISSA「Wherever you are」 中継・沖縄
クリス・ハート「Lemon」
島津亜矢「群青」
合唱・学校法人 日本芸術学園 日本芸術専門学校
合唱・国立音楽大学
新妻聖子「愛をこめて花束を」
Little Glee Monster「ひこうき雲」
■午後9時～
MONGOL800「琉球愛歌」
矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」
MONGOL800「琉球愛歌」
矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」
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