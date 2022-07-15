WANIMA主催『ワンチャンフェス』にホルモン、[Alexandros]、INIら7組追加 日割りも発表
2022年7月15日 19時00分 (7月15日 20時06分更新)
3人組バンド・WANIMAが9月3・4日に地元・熊本で初主催する野外音楽フェス『1CHANCE FESTIVAL 2022』（熊本県農業公園 カントリーパーク）の出演アーティスト第2弾と日割りが15日、発表された。
出演アーティスト第2弾は、AK-69、[Alexandros]、Def Tech、Saucy Dog、INI、マキシマム ザ ホルモン、MONGOL800の7組。この発表をもって全アーティストが出そろい、フェスの日割りも下記のとおり発表となった。
■WANIMA主催フェス『1CHANCE FESTIVAL 2022』出演アーティスト
▼9月3日（土）
WANIMA
10-FEET
[Alexandros]
INI
マキシマム ザ ホルモン
MONGOL800
MY FIRST STORY
▼9月3日（土）
WANIMA
10-FEET
[Alexandros]
INI
マキシマム ザ ホルモン
MONGOL800
MY FIRST STORY
▼9月4日（日）
WANIMA
AK-69
Creepy Nuts
Def Tech
ONE OK ROCK
Saucy Dog
UVERworld
WANIMA
AK-69
Creepy Nuts
Def Tech
ONE OK ROCK
Saucy Dog
UVERworld
※会場はいずれも熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）
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