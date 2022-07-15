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共産・社民、安倍氏国葬に反対 政府「国民へ説明する」
共産党の志位和夫委員長は１５日、死去した安倍晋三元首相の国葬に反対するとの談話を発表した。安倍氏の政...
7月15日
札幌五輪反対掲げ、元局長出馬へ 来春の市長選、３０年招致争点
来春の札幌市長選に、２０３０年冬季五輪・パラリンピック招致に反対する市の元市民文化局長、高野馨氏（６...
臨時国会、８月３日召集へ 政府、自公幹部に伝達
政府は１５日、参院選後の臨時国会を８月３日に召集する方針を自民、公明両党の幹部に伝達した。複数の政権...
旅行支援延期に「根拠示して」 成田市長が政府表明に反発
千葉県成田市の小泉一成市長は１５日の記者会見で、全国旅行支援の開始延期を政府が表明した点に触れ「（旅...
立民選対幹部が参院選敗北で辞表 執行部の刷新求める声も
立憲民主党の松木謙公選対委員長代理は１５日、参院選での改選２３議席を下回る敗北を受け、大西健介選対委...
安倍派、現体制を当面維持へ 塩谷、下村会長代理が一致
自民党安倍派の塩谷立、下村博文両会長代理は１５日、国会内で会談し、死去した安倍晋三元首相が務めてきた...