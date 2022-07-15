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検証踏まえ警察庁幹部の責任判断　安倍氏銃撃巡り

2022年7月15日 18時05分 (7月15日 18時21分更新)
　木原誠二官房副長官は１５日の記者会見で、安倍晋三元首相が銃撃され死去した事件を巡り、警察庁が警護に関する検証結果を８月に取りまとめた時点で、同庁幹部の責任問題に対する判断が下されるとの認識を示した。「まずは重大な結果を招いた問題点を早急に洗い出し、具体的な対策を講じることが必要だ」とも強調した。

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