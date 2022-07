人気グループ・NEWSの12枚目となるアルバム『音楽』(8月17日発売)の参加アーティストなど詳細が解禁となった。

本作は、メンバーの小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久がタイトルどおり音楽に向き合って制作。メンバーが今まで経験してきたことを元に、それぞれが得意分野でクリエーションに参加した作品になっている。

小山はインタビュアーとして、「NEWSと音楽」をテーマにメンバーの想いを引き出す。加藤は短編小説を執筆し、アルバムのインタールードとして物語を紡ぐ。増田は楽曲プロデュースを手がけ、NEWS の音楽の可能性を広げる。

豪華ゲストも多数参加。加藤が手がけるアルバムのインタールードは松たか子が朗読。「走れメロスのように」は武田鉄矢が作詞提供。「pink moon」はシンガー・ソングライターのKacoが楽曲提供した。

また、今作に収録される「三銃士」は、「weeeek」以来15年ぶりにGReeeeNが楽曲提供。リードトラック「TRIAD」「ポリリズム」、インタールードのサウンドプロデュースは、☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)が手がけた。

■NEWS 12thアルバム『音楽』収録曲

01. “Introduction” -Interlude-

作:加藤シゲアキ 朗読:松たか子

02. TRIAD

作詞:ヒロイズム 作曲:☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、ヒロイズム 編曲:☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、中西亮輔

03. LOSER

作詞・作曲:ヒロイズム 編曲:ヒロイズム、石塚知生、U-KIRIN

04. カノン

作詞・作曲:ヒロイズム 編曲:ヒロイズム、石塚知生

05. “Rhythm” -Interlude- ※2

作:加藤シゲアキ 朗読:松たか子

06. ポリリズム

作詞:ヒロイズム 作曲:☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)、ヒロイズム 編曲:☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)

07. チンチャうまっか

作詞・作曲:ヒロイズム 編曲:ヒロイズム、CHOKKAKU

08. 三銃士

作詞・作曲:GReeeeN 編曲:CHOKKAKU

09. “Melody” -Interlude-

作:加藤シゲアキ 朗読:松たか子

10. ビューティフル

作詞・作曲・編曲:ヒロイズム

11. pink moon

作詞・作曲:Kaco 編曲:トオミ ヨウ

12. “Harmony” -Interlude-

作:加藤シゲアキ 朗読:松たか子

13. KMK the boys rock you all!!

作詞:篠原とまと 作曲・編曲:伊藤賢、辻村有記 コーラスアレンジメント:佐々木久美

14. カナリヤ

作詞・作曲:きみどり 編曲:U-KIRIN、きみどり、石塚知生

15. 走れメロスのように

作詞:武田鉄矢 作曲:ヒロイズム 編曲:ヒロイズム、中西亮輔

16. “Dischord” -Interlude-

作:加藤シゲアキ 朗読:松たか子

17. BURN

作詞:AKIRA、ヒロイズム 作曲・編曲:ヒロイズム

18. ReBorn

作詞:篠原とまと 作曲・編曲:ヒロイズム、伊藤賢、辻村有記

19. “Music” -Interlude-

作:加藤シゲアキ 朗読:松たか子

20. 未来へ

作詞・作曲:ヒロイズム 編曲:ヒロイズム、石塚知生

21. Coda

作詞・作曲:ヒロイズム 編曲:ヒロイズム、石塚知生

22. Refrain [Vocal:小山慶一郎](※通常盤のみ)

作詞:Littlezy 作曲:Carlos K.、Littlezy 編曲:Carlos K.、ArmySlick

23. XXX [Vocal:増田貴久](※通常盤のみ)

作詞:篠原とまと 作曲・編曲:伊藤賢、辻村有記

24. Agitato [Vocal:加藤シゲアキ](※通常盤のみ)

作詞・作曲・編曲:加藤シゲアキ

