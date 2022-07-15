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エンゼルス大谷は３打数１安打　アストロズ戦

2022年7月15日 12時54分 (7月15日 13時15分更新)
　アストロズ戦の３回、左前打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　アストロズ戦の３回、左前打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　▽エンゼルス―アストロズ（１４日・アナハイム）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、３打数１安打、１得点だった。内容は二ゴロ、左前打、四球、遊ゴロ、敬遠四球で打率２割５分８厘。チームは延長十回、タイブレークの末に２―３で敗れた。（共同）

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