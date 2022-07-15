▽カブス―メッツ（１４日・シカゴ）

カブスの鈴木は「４番・右翼」でフル出場し、４打数２安打だった。内容は空振り三振、空振り三振、一塁強襲安打、遊撃内野安打で打率は２割６分２厘。チームは０―８で敗れた。（共同）

