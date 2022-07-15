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カブスの鈴木は４打数２安打　メッツ戦

2022年7月15日 12時51分 (7月15日 13時16分更新)
　メッツ戦の６回、一塁内野安打を放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　メッツ戦の６回、一塁内野安打を放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　▽カブス―メッツ（１４日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「４番・右翼」でフル出場し、４打数２安打だった。内容は空振り三振、空振り三振、一塁強襲安打、遊撃内野安打で打率は２割６分２厘。チームは０―８で敗れた。（共同）

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