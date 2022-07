メジャーデビューしたOCHA NORMA(前列左から)西崎美空、窪田七海、米村姫良々、筒井澪心、北原もも(後列左から)斉藤円香、広本瑠璃、田代すみれ、石栗奏美 、中山夏月姫

ハロー!プロジェクトに所属する平均年齢16.9歳、全員21世紀生まれの10人組アイドルグループ・OCHA NORMA(オチャノーマ)が13日、両A面シングル「恋のクラウチングスタート/お祭りデビューだぜ!」でメジャーデビューし、東京・渋谷のSpotify O-EASTで記念ミニライブイベントを開催した。

同グループは2019年7月、ハロプロ研修生の米村姫良々、石栗奏美、窪田七海、斉藤円香による選抜ユニットからスタート。2021年3月、4人が新グループのメンバーとなることが発表され、7月に中山夏月姫、広本瑠璃、西崎美空(※崎=たつさき)、北原ももが加入。12月に「ハロー!プロジェクト 新メンバーオーディション 2021」の合格者の筒井澪心、田代すみれが加わり、この10人でOCHA NORMAが結成された。

デビュー記念イベントは、津軽三味線、篠笛など和楽器による“お祭りビート”に乗せて歌う和風ソング「お祭りデビューだぜ!」で幕開け。メンバーの力強い「せい!」のかけ声に、ファンもサイリウムで呼応した。

3年かけてメジャーデビューの夢をつかんだリーダーの斉藤円香が「2022年7月13日。無事にOCHA NORMA、メジャーデビューできました!」とあいさつをすると、ファンは盛大な拍手で祝福。メンバーはOCHA NORMAのいいところを発表していき、「みんなかわいいところ!」(斉藤)、「メンバーだけでなくファンの方も優しくて面白いところ」(窪田)、「特別な絆があって、10人一丸となって協力しあえるところ」(田代)とアピールしていった。

イベント中には、ハロプロ研修生が出演するテレビ東京のレギュラー番組『ハロドリ。』でナレーションを担当している声優・櫻井孝宏からのメッセージが届くサプライズも。「番組が始まって、2年3ヶ月。ずっと皆さんのことを応援してきました。きょうは見ていただきたい映像があります」と切り出すと、メジャーデビューまでの軌跡をまとめたVTRが上映された。映像の最後には櫻井がメンバーの名前を一人ずつ呼び、「ハロー!プロジェクトドリームかなえた、10人。デビューおめでとう。これからも応援しています」とエールを贈った。

メンバーは一人ひとり、今後の意気込みを涙ながらにファンに伝えた。

筒井澪心(14)「小さい頃からハロー!プロジェクトで活動することを夢見ていました。スキルを磨いて、宇宙一のアイドルになれるよう頑張ります!」

北原もも(15)「今、見ている景色は最高に綺麗です。これからもきれいな景色が見られると思うとうれしいです」

西崎美空(16)「(出身地の)岡山県を自分の力で持ち上げていきたいです。6年後には観光大使になりたい!」

中山夏月姫(16)「これからもすてきな景色と思い出を作っていきたいです」

田代すみれ(17)「自分を信じてこられたのも皆さんのおかげです。絶対に伝説になるので、応援してください」

窪田七海(17)「大好きなメンバーに出会えて幸せ。世界一かわいいアイドルを目指して頑張ります!」

米村姫良々(18)「メンバーと団結して、あきらめなくてよかった。きょうからがスタート。全力で駆け抜けていきたいです」

石栗奏美(18)「自分の考えを疑うこともあったけど、ここまでついてきてくれたみんなに感謝しています」

広本瑠璃(19)「まだまだキラキラした存在にはなりきれていないと思うので、これから皆さんが私のことを見て元気になってもらえる存在になりたいです」

斉藤円香(19)「ステージに立ってOCHA NORMAは最高だなって思いました。これから10人のことをずっと見守ってくださったらうれしいです。これから全力で突っ走っていくので、ついてきてください!」

そして、店着日の7月12日付オリコンデイリーシングルランキングで2位を獲得したことが発表され、会場は大きな拍手に包まれた。さらに、メジャーデビューを記念し、公式TikTokアカウント(@ocha_norma)を開設することを発表。デビュー曲「恋のクラウチングスタート」「お祭りデビューだぜ!」の2曲が公式音源として登録され、TikTokで楽しむことができる。

イベントのラストは、OCHA NORMAのスタートの号砲を鳴らすファンキーチューン「恋のクラウチングスタート」。うれし涙と笑顔の10人が、華々しくスタートを切って走り出した。

■『OCHA NORMA メジャーデビューシングル発売記念ミニライブ』セットリスト

1. お祭りデビューだぜ!

2. ラーメン大好き小泉さんの唄

3. ミステイク

4. Go your way

5. デート前夜狂想曲

6. 恋のクラウチングスタート

