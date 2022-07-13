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【中日スタメン】木下拓哉が今季初の「3番・捕手」小笠原慎之介が好相性ヤクルト相手に先発

2022年7月13日 17時31分

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木下拓哉

木下拓哉

◇13日　中日－ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表された。中日は木下拓哉捕手が今季初めて「3番・捕手」でスタメン出場。ポイントゲッターの阿部が新型コロナウイルスの濃厚接触者と判断されて不在の中、持ち前の打棒を発揮したい。先発の小笠原慎之介投手の今季ヤクルト戦は2試合で防御率0・64。相性通りの好投で8連戦の初戦を白星で飾りたい。
【ヤクルト】
1番・中・並木
2番・右・山崎
3番・左・キブレハン
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・遊・西浦
7番・捕・古賀
8番・二・元山
9番・投・高橋
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・捕・木下
4番・一・ビシエド
5番・左・A・マルティネス
6番・三・高橋周
7番・遊・三ツ俣
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原
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