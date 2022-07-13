木下拓哉

◇13日 中日－ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表された。中日は木下拓哉捕手が今季初めて「3番・捕手」でスタメン出場。ポイントゲッターの阿部が新型コロナウイルスの濃厚接触者と判断されて不在の中、持ち前の打棒を発揮したい。先発の小笠原慎之介投手の今季ヤクルト戦は2試合で防御率0・64。相性通りの好投で8連戦の初戦を白星で飾りたい。

【ヤクルト】

1番・中・並木

2番・右・山崎

3番・左・キブレハン

4番・三・村上

5番・一・オスナ

6番・遊・西浦

7番・捕・古賀

8番・二・元山

9番・投・高橋

【中日】

1番・中・大島

2番・右・岡林

3番・捕・木下

4番・一・ビシエド

5番・左・A・マルティネス

6番・三・高橋周

7番・遊・三ツ俣

8番・二・溝脇

9番・投・小笠原