【中日スタメン】木下拓哉が今季初の「3番・捕手」小笠原慎之介が好相性ヤクルト相手に先発
2022年7月13日 17時31分
◇13日 中日－ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。中日は木下拓哉捕手が今季初めて「3番・捕手」でスタメン出場。ポイントゲッターの阿部が新型コロナウイルスの濃厚接触者と判断されて不在の中、持ち前の打棒を発揮したい。先発の小笠原慎之介投手の今季ヤクルト戦は2試合で防御率0・64。相性通りの好投で8連戦の初戦を白星で飾りたい。
【ヤクルト】
1番・中・並木
2番・右・山崎
3番・左・キブレハン
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・遊・西浦
7番・捕・古賀
8番・二・元山
9番・投・高橋
1番・中・並木
2番・右・山崎
3番・左・キブレハン
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・遊・西浦
7番・捕・古賀
8番・二・元山
9番・投・高橋
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・捕・木下
4番・一・ビシエド
5番・左・A・マルティネス
6番・三・高橋周
7番・遊・三ツ俣
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・捕・木下
4番・一・ビシエド
5番・左・A・マルティネス
6番・三・高橋周
7番・遊・三ツ俣
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原
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