MF阿部浩之が名古屋グランパスでのラストスタメン 高校２年ＦＷ貴田遼河も出場【天皇杯】
2022年7月13日 17時22分
◇１３日 サッカー天皇杯４回戦 Ｃ大阪―名古屋（ヨドコウ桜スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスはこの日を最後に湘南へ期限付き移籍するＭＦ阿部浩之、Ｕ―１８の高校２年ＦＷ貴田遼河（きだ・りょうが）らが名を連ねた。
１０日のリーグ・清水戦（豊田ス）からは先発７人を入れ替えた。けが人に加え、新型コロナウイルス陽性や濃厚接触で出場できない選手もいる。
この日、「東アジアＥ―１選手権」に臨む日本代表メンバーに選出されたＤＦ中谷進之介はベンチスタート、ＦＷ相馬勇紀はベンチ外となった。
セレッソ大阪
ＧＫ 清水 圭介
ＤＦ 進藤 亮佑
ＤＦ 山中 亮輔
ＤＦ 鳥海 晃司
ＤＦ 西尾 隆矢
ＭＦ 原川 力
ＭＦ 鈴木 徳真
ＭＦ ジョアン・パトリッキ
ＭＦ 中原 輝
ＦＷ アダム・タガート
ＦＷ 山田 寛人
名古屋グランパス
ＧＫ ランゲラック
ＤＦ 吉田 晃
ＤＦ 藤井 陽也
ＤＦ 河面 旺成
ＭＦ 宮原 和也
ＭＦ 豊田 晃大
ＭＦ レオシルバ
ＭＦ 仙頭 啓矢
ＭＦ 阿部 浩之
ＭＦ 内田 宅哉
ＦＷ 貴田 遼河
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