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MF阿部浩之が名古屋グランパスでのラストスタメン　高校２年ＦＷ貴田遼河も出場【天皇杯】

2022年7月13日 17時22分

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名古屋・阿部

名古屋・阿部

◇１３日　サッカー天皇杯４回戦　Ｃ大阪―名古屋（ヨドコウ桜スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスはこの日を最後に湘南へ期限付き移籍するＭＦ阿部浩之、Ｕ―１８の高校２年ＦＷ貴田遼河（きだ・りょうが）らが名を連ねた。
　１０日のリーグ・清水戦（豊田ス）からは先発７人を入れ替えた。けが人に加え、新型コロナウイルス陽性や濃厚接触で出場できない選手もいる。
　この日、「東アジアＥ―１選手権」に臨む日本代表メンバーに選出されたＤＦ中谷進之介はベンチスタート、ＦＷ相馬勇紀はベンチ外となった。
　セレッソ大阪
ＧＫ　清水　圭介
ＤＦ　進藤　亮佑
ＤＦ　山中　亮輔
ＤＦ　鳥海　晃司
ＤＦ　西尾　隆矢
ＭＦ　原川　力
ＭＦ　鈴木　徳真
ＭＦ　ジョアン・パトリッキ
ＭＦ　中原　輝
ＦＷ　アダム・タガート
ＦＷ　山田　寛人
　名古屋グランパス
ＧＫ　ランゲラック
ＤＦ　吉田　晃
ＤＦ　藤井　陽也
ＤＦ　河面　旺成
ＭＦ　宮原　和也
ＭＦ　豊田　晃大
ＭＦ　レオシルバ
ＭＦ　仙頭　啓矢
ＭＦ　阿部　浩之
ＭＦ　内田　宅哉
ＦＷ　貴田　遼河
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