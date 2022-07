即興コラボを披露した(左から)小波津志、中西椋雅、高橋剣、WEESA、ELLY、JIMMY、半田龍臣、渡邉廉(C)ORICON NewS inc.

ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLY(34)が13日、東京・アーバンドックららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージで行われた7人組ボーカルパフォーマンスグループ・PSYCHIC FEVERのデビュー&アルバム『P.C.F』リリース記念イベントにゲストで登場した。

イベント終了後、サプライズで登場したELLYは「おめでとうございます」と花束を持って祝福。「PSYCHIC FEVERは三代目のツアーだったり、それぞれのソロの活動でもサポートしてくれる。彼らのデビューをうれしく思います」と笑顔で話すと「デビューして僕らの後輩になる。僕らのように、そしてEXILE TRIBEのみんなのようにブチかましてください」と激励した。

その後、ELLYが「スペシャルで、もう1回やろうよ」と提案し「Hotline」でコラボすることに。PSYCHIC FEVERのメンバーたちも「やった!」「マジっすか?」と驚きの展開の中で、最前列より前の場所を陣取ったELLYは「そこ(電話をする振り付け)意外は、1番前で見るわ。こんな近くで見ることないから楽しみ」と笑顔いっぱい。豪華なコラボに集まったファンも大喜びだった。

同グループは、剣(25)、中西椋雅(24)、渡邉廉(22)、JIMMY(22)、小波津志(21)、半田龍臣(20)、WEESA(18)の7人によって結成。LDH JAPANのグループ会社であるexpgが運営する総合エンタテインメントスクール・EXPG STUDIOの精鋭が集まったグループ。ダンス、ボーカル、ラップ、ビートボックスと多彩なスキルを持つ7人が集まった。

■ミニライブセットリスト

01:Tokyo Spiral

02:Speak It Up

03:Best For you

04:Choose One

