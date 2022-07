後輩デビューの喜びを語った三代目 J SOUL BROTHERS・ELLY (C)ORICON NewS inc.

ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLY(34)が13日、東京・アーバンドックららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージで行われた7人組ボーカルパフォーマンスグループ・PSYCHIC FEVERのデビュー&アルバム『P.C.F』リリース記念イベントにゲストで登場。1日にモデル・インフルエンサーのMEGBABYとパートナーを解消後初の公の場となったが言及はなかった。

2人は、2012年ごろから交際をスタート。2020年9月末に第1子となる男児が誕生していた。ELLYは「このたび、megbabyさんとパートナーを解消しましたことをご報告させていただきます」とし、「いつも応援してくださっている皆さんには、突然のお知らせとなってしまい申し訳ありません」と謝罪した。「これからそれぞれ別々の道を進むことになりますが、息子に対しては深い愛情を注ぎ続けていきます。今後も温かく見守っていただけたらうれしいです」とコメントしていた。

この日、サプライズで登場したELLYは「おめでとうございます」と花束を持って祝福。「PSYCHIC FEVERは三代目のツアーだったり、それぞれのソロの活動でもサポートしてくれる。カレらのデビューをうれしく思います」と笑顔で話すと「デビューして僕らの後輩になる。僕らのように、そしてEXILE TRIBEのみんなのようにブチかましてください」と激励していた。

■ミニライブセットリスト

01:Tokyo Spiral

02:Speak It Up

03:Best For you

04 :Choose One

