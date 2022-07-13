『FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル＆全曲目発表 序盤にジャニーズ4組コラボで「weeeek」
2022年7月13日 06時08分 (7月13日 08時05分更新)
フジテレビ系できょう13日放送の音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』（後6：30～9：54）のタイムテーブルおよび全アーティストの曲目が公開された。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。
番組序盤にはNEWS×Hey! Say! JUMP×Kis-My-Ft2×なにわ男子のジャニーズコラボで「weeeek」を披露し、NiziUはきょう13日にミュージックビデオを公開したばかりの新曲「CLAP CLAP」をテレビ初歌唱する。
午後7時台にはHey! Say! JUMPがなにわ男子とのダンスコラボで「ウィークエンダー」をパフォーマンス。Kis-My-Ft2は午後8時台に8月17日発売の新曲「Two as One」をテレビ初披露する。
人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の新作映画『ONE PIECE FILM RED』（8月6日公開）のメインキャラクター、”シャンクスの娘”で話題の歌姫・ウタ（歌唱：Ado）は「新時代」「私は最強」の2曲をスペシャルメドレーで届ける。
タイムテーブルは以下のとおり。
■『2022FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル
▼午後6時半～（時間、企画ごとの記載は50音順、以下同）
工藤静香×氣志團「喧嘩上等」「慟哭」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
NiziU「CLAP CLAP」
NEWS×Hey! Say! JUMP×Kis-My-Ft2×なにわ男子「weeeek」
日向坂46「僕なんか」
三浦大知×清塚信也「燦燦」
工藤静香×氣志團「喧嘩上等」「慟哭」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
NiziU「CLAP CLAP」
NEWS×Hey! Say! JUMP×Kis-My-Ft2×なにわ男子「weeeek」
日向坂46「僕なんか」
三浦大知×清塚信也「燦燦」
▼午後7時頃～
伊藤沙莉「15の夜」
ウタ（歌唱：Ado）「新時代」「私は最強」
郷ひろみ×大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」
Tani Yuuki×RIEHATA「W/X/Y」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」
Hey! Say! JUMP×なにわ男子「ウィークエンダー」
ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」
LE SSERAFIM「FEARLESS」
伊藤沙莉「15の夜」
ウタ（歌唱：Ado）「新時代」「私は最強」
郷ひろみ×大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」
Tani Yuuki×RIEHATA「W/X/Y」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」
Hey! Say! JUMP×なにわ男子「ウィークエンダー」
ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」
LE SSERAFIM「FEARLESS」
・沖縄復帰50年企画
ISSA×満島真之介「花〜すべての人の心に花を〜」
桐谷健太×BEGIN「海の声」
玉城千春×知念里奈「未来へ」
夏川りみ×島袋寛子×BEGIN「涙そうそう」
BEGIN×夏川りみ×島袋寛子×桐谷健太×玉城千春×知念里奈「島人ぬ宝」
宮沢和史×三浦大知「島唄」
ISSA×満島真之介「花〜すべての人の心に花を〜」
桐谷健太×BEGIN「海の声」
玉城千春×知念里奈「未来へ」
夏川りみ×島袋寛子×BEGIN「涙そうそう」
BEGIN×夏川りみ×島袋寛子×桐谷健太×玉城千春×知念里奈「島人ぬ宝」
宮沢和史×三浦大知「島唄」
▼午後8時頃～
井上芳雄×宮本笑里「少年時代」
Kis-My-Ft2「Two as One」
木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」
木村カエラ×ELAIZA「リルラリルハ」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」
TRF×日向坂46「survival dAnce ～no no cry more～」「BOY MEETS GIRL」
TRF×THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」
20th Century「夢の島セレナーデ」
徳永英明×松下洸平「壊れかけのRadio」
Toshl×T.M.Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」
なにわ男子「サチアレ」
井上芳雄×宮本笑里「少年時代」
Kis-My-Ft2「Two as One」
木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」
木村カエラ×ELAIZA「リルラリルハ」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」
TRF×日向坂46「survival dAnce ～no no cry more～」「BOY MEETS GIRL」
TRF×THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」
20th Century「夢の島セレナーデ」
徳永英明×松下洸平「壊れかけのRadio」
Toshl×T.M.Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」
なにわ男子「サチアレ」
▼午後9時頃～
あいみょん「初恋が泣いている」
ORANGE RANGE「Melody」
ORANGE RANGE「ロコローション」
SEKAI NO OWARI「Habit」
DA PUMP「Feelin’ Good -It’s PARADISE-」「U.S.A.」
20th Century×星屑スキャット「君だけに」
NEWS「LOSER」
MONGOL800「小さな恋のうた」
MONGOL800×WANIMA「愛燦々」
あいみょん「初恋が泣いている」
ORANGE RANGE「Melody」
ORANGE RANGE「ロコローション」
SEKAI NO OWARI「Habit」
DA PUMP「Feelin’ Good -It’s PARADISE-」「U.S.A.」
20th Century×星屑スキャット「君だけに」
NEWS「LOSER」
MONGOL800「小さな恋のうた」
MONGOL800×WANIMA「愛燦々」
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