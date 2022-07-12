TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で首位 4月期に続けて快挙

TOKYO FMは12日、6月13日から19日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で首位を獲得したと発表した。4月に続いての首位となる。

そのほか、【男女12～59歳】・コアターゲット【男女18～49歳】でも首位（同率）をマークし、【男女10代】・【男女20代】・【男女50代】の各齢区分のほか、【M1F1（男女20～34歳）】・【男女中学生】・【男女大学生】・【男女学生】でもトップを獲得。首都圏在住の幅広い年齢層の生活者からTOKYO FMが高い支持を得る結果となった。

平日9～18時において、【男女12～69歳】【男女12～59歳】【M1F1】【男女10代】【男女20代】【男女50代】【男女中学生】【男女大学生】【男女学生】で在京トップを獲得。このほか、土日番組も高い聴取率をマークし、土曜（前9：00～後6：00）、日曜（前9：00～後6：00）においても、当社コアターゲット【男女18～49歳】と在京トップとなった。そのほか【男女12～69歳】【男女12～59歳】【M1F1（男女20～34歳）】【男女10代】【男女20代】【男女40代】【男女50代】【男女中学生】【男女大学生】【男女学生】においても在京トップを獲得し、幅広いリスナーに支持された（※同率首位含む）。

■平日ワイド番組 首位獲得区分

『ONE MORNING』（月～金 前6：00～9：00）

【M1】【F1】【男性20代】【男性40代】

『Blue Ocean』（月～金 前9：00～11：00）

【女性18～49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】

『ディアフレンズ』（月～木 前11：00～11：30）

【M1】【男性20代】【女性20代】【男性50代】【女性50代】

『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 前11：30-13：00）

【M1】【男性20代】【男性50代】

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 後1：00～2：55）

【男性18～49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性50代】

『THE TRAD』（月～木 後3：00～4：50）

【M1】【男性20代】【男性50代】

『Skyrocket Company』（月～木 後5：00～7：48）

【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性50代】

『Roomie Roomie!』（月～木 後8：00～8：55）

【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】

『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 後10：00～11：55）

【女性18～49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】

『JET STREAM』（月～金 深0：00～0：55）

【男性50代】【女性50代】

『JUMP UP MELODIES TOP 20』（毎週金曜 後1：00～2：55）

【男性18～49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性40代】【男性50代】【女性50代】

『TOKYO TEPPAN FRIDAY』（毎週金曜 後3：00～5：00）

【男性18～49才】【M1】【男性20代】【女性40代】【男性50代】【女性50代】

■土日主要番組 首位獲得区分

『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 後1：00～1：55）

【男性18～49才】【女性18～49才】【女性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性50代】

『福山雅治 福のラジオ』（毎週土曜 後2：00～2：55）

【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性50代】

『リリー・フランキー スナックラジオ』（毎週土曜 後4：00～4：55）

【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】【女性50代】

『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 後5：00～5：55）

【女性10代】【女性40代】【男性50代】【女性50代】

『木村拓哉Flow』（毎週日曜 前11：30～11：55）

【男性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性40代】【女性50代】

『いいこと、聴いた』（毎週日曜 後1：00～1：55）

【女性18～49才】【男性10代】【女性10代】【女性20代】【女性30代】【F2】

『山下達郎のサンデー・ソングブック』（毎週日曜 後2：00～2：55）

【男性18～49才】【女性18～49才】【男性10代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】

『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 後5：00～5：55）

【男性18～49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】

関連キーワード エンタメ総合