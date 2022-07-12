ニッポン放送は12日、6月18日から24日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポンX』（月～金平均）、『オールナイトニッポン』（月～土平均）、『オールナイトニッポン0』（月～土平均）が全体で首位を獲得した（個人全体：12歳～69歳男女）。今年4月から『ANN』は55周年YEARに突入したが、改めてリスナーからの強い支持が証明された形となる。

お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）は、2016年2月度調査以来、37回連続、『ナインティナインANN』は8回連続で首位（全局中同時間帯）を獲得（※19年10月調査は台風特番のため、22年2月調査は平成ノブシコブシの特番のため含まず）。

そのほか『乃木坂46ANN』や『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30）なども「全局中同時間帯首位」を獲得するなど、好調ぶりがうかがえる結果となった。

■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）

『オールナイトニッポンX』（月～金 深0：00）

『オールナイトニッポン』（月～土 深1：00）

『オールナイトニッポン0』（月～土 深3：00）

『山田裕貴のオールナイトニッポンX （クロス）』（毎週月曜 深0：00）

『緑黄色社会・長屋晴子のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週火曜 深0：00）

『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週水曜 深0：00）

『EXITのオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週金曜 深0：00）

『乃木坂46 のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）

『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）

『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）

『SixTONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30）

『フワちゃんのオールナイトニッポン0』（毎週月曜 深3：00）

『ぺこぱのオールナイトニッポン0』（毎週火曜 深3：00）

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』（毎週水曜 深3：00）

『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』（毎週木曜 深3：00）

『三四郎のオールナイトニッポン0』（毎週金曜 深3：00）

『佐藤栞里のオールナイトニッポン0』（6月18日 深3：00）

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