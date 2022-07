BTSのドキュメンタリーシリーズなどをディズニープラスで独占配信

21世紀のポップアイコンであるBTSのドキュメンタリーシリーズを含む、韓国のエンターテインメント企業「HYBE」の主要コンテンツを、ディズニーの動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で世界独占配信していくことが12日、ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィック(APAC)とHYBE、両社から発表された。

今回の提携には、BTSをフィーチャーした2つの独占配信シリーズを含む、HYBE の主要コンテンツ5作品のグローバル配信が含まれ、今後、ディズニープラスで配信される。

今回の提携にあたり、ウォルト・ディズニー・カンパニーのAPACコンテンツの責任者であるジェシカ・カム-エングル氏は、「私たちはHYBE と提携し、強力なアーティストIPを持つHYBE のオリジナルコンテンツを、ディズニープラスを含む、ディズニーがグローバルで展開する動画配信サービスで配信できることに非常にうれしく思っています。この提携は、アジア太平洋地域を代表するクリエイターやトップスターと協力し、彼らの才能を多くの視聴者にさまざまな形で楽しんでもらうという、我々のコンテンツ制作における野心を体現しています。私たちは、こうした新しいコンテンツが世界中のユーザーを魅了することを確信しており、私たちのサービスを通じてより多くの音楽コンテンツを紹介できることを楽しみにしております」とコメントを発表。

HYBEのCEOであるパク・ジウォン氏は、「今回の提携は、私たちの音楽とアーティストを愛するファンのために、世界中のオーディエンスにHYBEの幅広いコンテンツを紹介する、長期的な関係の始まりとなるでしょう。ウォルト・ディズニー・カンパニーは、その比類ないブランドとプラットフォームで、アーティストのフランチャイズの構築とプロモーションを行ってきた長い歴史があります」と、コメントし信頼感をにじませた。

ディズニープラスで今後配信予定のHYBE のコンテンツは以下の3作品。

★『BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA(原題)』

2021年11 月にロサンゼルスのSoFi スタジアムで行われたBTSのライブパフォーマンスを収録した、シネマティック4Kコンサートの独占作品です。ビルボードのヒット曲「Butter」と「Permission to Dance」を披露し、パンデミック以来2年ぶりにファンと直接触れ合うことができた。

★『IN THE SOOP フレンドケーション』

BTSのV、『梨泰院クラス』のパク・ソジュン、『パラサイト 半地下の家族』のチェ・ウシク、パク・ヒョンシク、Peakboyら豪華スターが出演するトラベルリアリティショー。番組では、5人の仲間たちがサプライズ旅行を敢行し、さまざまなレジャーや遊びを楽しむ様子を収録。

★『BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR(原題)』

BTSの驚くべきストーリーを追ったオリジナルのドキュメンタリーシリーズ。過去9年間の膨大な映像と音源をもとに、新たな章に突入したBTSメンバーの日常や想い、そして今後のビジョンを追いかけていく。このドキュメンタリーは、来年、ディズニーの動画配信サービスで独占配信される。

関連キーワード 映画