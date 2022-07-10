西郷真央

◇１０日 女子ゴルフ ニッポンハムレディス最終日（北海道苫小牧市・桂ＧＣ）

前日は１年２カ月ぶりのバーディーなしラウンドで順位を下げた西郷真央（２０）＝島津製作所＝が、この日はボギーなしの４バーディー６８。６アンダー１９位で大会を終えた。

「今日もパット自体あまり入ってなかったけど、ショットでＯＫにつけたバーディーと、昨日まで全く入らなかったようなのが２つ入ってくれました」。全米女子オープンと全米女子プロを終えての国内戦だったが、今週再びエビアン選手権＆全英女子オープンへ向け日本をたつ。

「リンクスコースは初めて。出発前にジャンボ（尾崎）邸に練習に行くので、特徴など聞いてみようかなと思います」と語った。日本ツアー復帰は８月ＣＡＴレディースになる見込みだ。