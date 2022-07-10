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【日本ハム】ドラフト４位ルーキーの阪口楽を初スタメンに抜てき 1番～5番は前日と同じ顔ぶれ

2022年7月10日 13時13分

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新庄監督

新庄監督

◇１０日　ソフトバンク―日本ハム（ペイペイドーム）
　先発メンバーが発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、９日に１軍初昇格したドラフト４位ルーキーの阪口楽（うた）内野手＝岐阜第一高出＝を初スタメンに抜てき。最近４戦３発の清宮幸太郎内野手ら１番から５番までの５人は、９日ソフトバンク戦と同じ顔ぶれを並べた。
　【日本ハム】
　１番・中・松本剛
　２番・遊・上川畑
　３番・左・近藤
　４番・三・野村
　５番・一・清宮
　６番・右・浅間
　７番・二・杉谷
　８番・捕・郡
　９番・指・阪口
　先発投手・池田
　【ソフトバンク】
　１番・二・三森
　２番・遊・今宮
　３番・三・周東
　４番・指・柳田
　５番・中・牧原大
　６番・一・リチャード
　７番・左・柳町
　８番・右・中村
　９番・捕・海野
　先発投手・石川

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