【日本ハム】ドラフト４位ルーキーの阪口楽を初スタメンに抜てき 1番～5番は前日と同じ顔ぶれ
2022年7月10日 13時13分
◇１０日 ソフトバンク―日本ハム（ペイペイドーム）
先発メンバーが発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、９日に１軍初昇格したドラフト４位ルーキーの阪口楽（うた）内野手＝岐阜第一高出＝を初スタメンに抜てき。最近４戦３発の清宮幸太郎内野手ら１番から５番までの５人は、９日ソフトバンク戦と同じ顔ぶれを並べた。
【日本ハム】
１番・中・松本剛
２番・遊・上川畑
３番・左・近藤
４番・三・野村
５番・一・清宮
６番・右・浅間
７番・二・杉谷
８番・捕・郡
９番・指・阪口
先発投手・池田
１番・中・松本剛
２番・遊・上川畑
３番・左・近藤
４番・三・野村
５番・一・清宮
６番・右・浅間
７番・二・杉谷
８番・捕・郡
９番・指・阪口
先発投手・池田
【ソフトバンク】
１番・二・三森
２番・遊・今宮
３番・三・周東
４番・指・柳田
５番・中・牧原大
６番・一・リチャード
７番・左・柳町
８番・右・中村
９番・捕・海野
先発投手・石川
１番・二・三森
２番・遊・今宮
３番・三・周東
４番・指・柳田
５番・中・牧原大
６番・一・リチャード
７番・左・柳町
８番・右・中村
９番・捕・海野
先発投手・石川
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