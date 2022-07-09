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ツール、ポガチャル第７Ｓも制す　総合首位守る

2022年7月9日 14時05分 (7月9日 14時36分更新)
　ツール・ド・フランス第７ステージを制したタデイ・ポガチャル＝８日、プランシュデベルフィーユ（ロイター＝共同）

　ツール・ド・フランス第７ステージを制したタデイ・ポガチャル＝８日、プランシュデベルフィーユ（ロイター＝共同）

　世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスは８日、トンブレーヌからプランシュデベルフィーユまでの第７ステージ（１７６・３キロ）が行われ、総合２連覇中のタデイ・ポガチャル（スロベニア）が３時間５８分４０秒で第６ステージに続いて制し、総合首位を守った。（共同）

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