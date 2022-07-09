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大谷は５打数３安打１打点　オリオールズ戦

2022年7月9日 12時06分 (7月9日 12時45分更新)
　オリオールズ戦の７回、左前打を放つエンゼルス・大谷＝ボルティモア（共同）

　オリオールズ戦の７回、左前打を放つエンゼルス・大谷＝ボルティモア（共同）

　▽オリオールズ―エンゼルス（８日・ボルティモア）
　エンゼルスの大谷は「３番・指名打者」でフル出場し、５打数３安打１打点、１得点だった。内容は二ゴロ、左前打、左飛、左前打、中越え本塁打（打点１）で打率は２割６分２厘。チームは４―５でサヨナラ負け。（共同）

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