日本相撲協会は８日、大相撲名古屋場所（１０日初日・ドルフィンズアリーナ＝愛知県体育館、中日新聞社共催）の取組編成会議で２日目までの取組を決め、２場所連続優勝を狙う一人横綱の照ノ富士は初日に小結阿炎、２日目に霧馬山と難敵の挑戦を受ける。

かど番の２大関は御嶽海が初日から隆の勝と琴ノ若、正代は琴ノ若と隆の勝の順に対戦する。大関貴景勝は初日に霧馬山、２日目に小結豊昇龍とぶつかる。両関脇の初日は若隆景が逸ノ城、大栄翔が玉鷲と当たる。

十両以上で初日から休場するのは幕内高安と十両石浦。高安は６月２８日に新型コロナウイルス感染が判明し、西１０枚目の石浦は首の負傷で先場所を全休している。

今場所は新型コロナ感染拡大後で初めて、観客数に制限を設けず開催される。

初日取組 中入り後

竜 電−千代丸 隠岐海−翔 猿

錦富士−大奄美 碧 山−佐田海

豊 山−王 鵬 若元春−遠 藤

阿武咲−剣 翔 豊昇龍−宇 良

妙義龍−宝富士 玉 鷲−大栄翔

照 強−千代翔 若隆景−逸ノ城

一山本−翠富士 琴ノ若−正 代

琴勝峰−明 生 隆の勝−御嶽海

千代大−琴恵光 貴景勝−霧馬山

志摩海−錦 木 照富士−阿 炎

栃ノ心−北勝富

若手ＶＳ上位陣...

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