◇8日 ソフトバンク－日本ハム（ペイペイドーム）

日本ハムの5番・清宮幸太郎内野手がまたしても第1打席で結果を残した。1回2死一、二塁で、ソフトバンク・レイの150キロを右翼線へ先制の適時二塁打した。

6、7日のロッテ戦（ZOZOマリン）ではいずれも第1打席で本塁打を放っており、3試合連続で最初の打席で打点を記録した。

清宮に触発されるように、続く6番石井一成内野手も左前へ適時打。日本ハムが幸先よく2点を先行した。