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日本ハム清宮が先制打

2022年7月8日 18時28分

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日本ハム・清宮

日本ハム・清宮

　◇8日　ソフトバンク－日本ハム（ペイペイドーム）
　日本ハムの5番・清宮幸太郎内野手がまたしても第1打席で結果を残した。1回2死一、二塁で、ソフトバンク・レイの150キロを右翼線へ先制の適時二塁打した。
　6、7日のロッテ戦（ZOZOマリン）ではいずれも第1打席で本塁打を放っており、3試合連続で最初の打席で打点を記録した。
　清宮に触発されるように、続く6番石井一成内野手も左前へ適時打。日本ハムが幸先よく2点を先行した。
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